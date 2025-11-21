'भाभीजी घर पर हैं' फिल्म की रिलीज तारीख जारी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@zeestudiosofficial)

'भाभीजी घर पर हैं' सिनेमाघरों में करेगी धमाका, फिल्म का पोस्टर और रिलीज तारीख जारी

लेखन ज्योति सिंह 05:10 pm Nov 21, 202505:10 pm

क्या है खबर?

टीवी का चर्चित कॉमेडी शो 'भाभीजी घर पर हैं' अब बड़े पर्दे पर धमाका करने के लिए तैयार है। अभिनेता आसिफ शेख, शुभांगी अत्रे और रोहिताश गौड़ अभिनीत यह शो करीब एक दशक से लोगों का मनोरंजन करता आ रहा है। काफी समय पहले ऐलान किया गया था कि निर्माता इस शाे पर फिल्म बना रहे हैं, जिसे जानने के बाद लोग उतावले थे। आखिरकार 'भाबीजी घर पर हैं-फन ऑन दा रन' की रिलीज तारीख का ऐलान हो गया है।