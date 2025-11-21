LOADING...
'भाभीजी घर पर हैं' फिल्म की रिलीज तारीख जारी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@zeestudiosofficial)

'भाभीजी घर पर हैं' सिनेमाघरों में करेगी धमाका, फिल्म का पोस्टर और रिलीज तारीख जारी

लेखन ज्योति सिंह
Nov 21, 2025
05:10 pm
क्या है खबर?

टीवी का चर्चित कॉमेडी शो 'भाभीजी घर पर हैं' अब बड़े पर्दे पर धमाका करने के लिए तैयार है। अभिनेता आसिफ शेख, शुभांगी अत्रे और रोहिताश गौड़ अभिनीत यह शो करीब एक दशक से लोगों का मनोरंजन करता आ रहा है। काफी समय पहले ऐलान किया गया था कि निर्माता इस शाे पर फिल्म बना रहे हैं, जिसे जानने के बाद लोग उतावले थे। आखिरकार 'भाबीजी घर पर हैं-फन ऑन दा रन' की रिलीज तारीख का ऐलान हो गया है।

रिलीज

2026 में रिलीज होगी 'भाभीजी घर पर हैं' फिल्म

निर्माताओं ने फिल्म का शीर्षक और पोस्टर जारी करते हुए लिखा, 'भाभीजी जो अब तक घर पर थीं, अब बड़े पर्दे पर आएंगी।' पोस्टर में शुभांगी (अंगूरी भाभी) विदिशा शर्मा (अनीता भाभी) और को दुल्हन की पोशाक में हैं। एक अन्य पोस्टर में दोनों के अलावा आसिफ और रोहिताश भी अस्त-व्यस्त हालात में दिख रहे हैं। रवि किशन और दिनेश लाल यादव (निरहुआ) भी इसका हिस्सा हैं। 'भाबीजी घर पर हैं' सिनेमाघरों में 6 फरवरी, 2026 को रिलीज की जाएगी।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्टर