होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'बिग बॉस 19' में नजर आएंगे पूर्व बॉक्सर माइक टायसन, निर्माताओं ने किया संपर्क
लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 21, 2025
08:10 pm
क्या है खबर?

सलमान खान के सबसे विवादित और चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का इंतजार दर्शक काफी समय से कर रहे हैं, जो जल्द खत्म होने वाला है। 'बिग बॉस 19' का प्रीमियर 24 अगस्त से जियो हॉटस्टार और कलर्स TV पर होगा। इस शो से अब तक कई प्रतियोगियों का नाम जुड़ चुका है। अब खबर आ रही है कि 'बिग बॉस 19' में अमेरिका के पूर्व बॉक्सर माइक टायसन बतौर मेहमान नजर आ सकते हैं।

रिपोर्ट

निर्माताओं से चल रही बातचीत

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, 'बिग बॉस 19' में टायसन की धमाकेदार एंट्री होगी। शो के निर्माताओं ने उन्हें संपर्क किया है। दोनों के बातचीत चल रही है। सूत्र ने कहा, "हम टायसन और उनकी टीम के साथ गहन चर्चा कर रहे हैं और उनकी फीस पर बातचीत कर रहे हैं। वे अक्टूबर में एक हफ्ते या 10 दिनों के लिए घर में नजर आएंगे।" पूर्व बॉक्सर एक सप्ताह या दस दिनों के लिए इस शो में आएंगे।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए प्रोमो 