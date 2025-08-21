'बिग बॉस 19' में नजर आएंगे पूर्व बॉक्सर माइक टायसन, निर्माताओं ने किया संपर्क

रिपोर्ट

निर्माताओं से चल रही बातचीत

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, 'बिग बॉस 19' में टायसन की धमाकेदार एंट्री होगी। शो के निर्माताओं ने उन्हें संपर्क किया है। दोनों के बातचीत चल रही है। सूत्र ने कहा, "हम टायसन और उनकी टीम के साथ गहन चर्चा कर रहे हैं और उनकी फीस पर बातचीत कर रहे हैं। वे अक्टूबर में एक हफ्ते या 10 दिनों के लिए घर में नजर आएंगे।" पूर्व बॉक्सर एक सप्ताह या दस दिनों के लिए इस शो में आएंगे।