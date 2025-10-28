'मिर्जापुर द फिल्म' पर आया अपडेट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@yehhaimirzapur)

'मिर्जापुर: द फिल्म' का खत्म होगा इंतजार, नया अपडेट दिल खुश कर देगा

लेखन ज्योति सिंह 04:00 pm Oct 28, 202504:00 pm

क्या है खबर?

अभिनेता पंकज त्रिपाठी, अली फजल और श्वेता त्रिपाठी अभिनीत बहुप्रतीक्षित फिल्म 'मिर्जापुर: द फिल्म' अगले साल 2026 में भव्य रिलीज के लिए तैयार है। अमेजन प्राइम वीडियाे पर स्ट्रीम हुई वेब सीरीज 'मिर्जापुर' के 3 सीजन आ चुके हैं। हर सीजन को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला है, इसलिए फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ना लाजिमी है। बता दें कि 'मिर्जापुर: द फिल्म' रिलीज की तरफ तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि इसकी शूटिंग का एक शेड्यूल पूरा हो गया है।