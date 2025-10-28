'मिर्जापुर: द फिल्म' का खत्म होगा इंतजार, नया अपडेट दिल खुश कर देगा
क्या है खबर?
अभिनेता पंकज त्रिपाठी, अली फजल और श्वेता त्रिपाठी अभिनीत बहुप्रतीक्षित फिल्म 'मिर्जापुर: द फिल्म' अगले साल 2026 में भव्य रिलीज के लिए तैयार है। अमेजन प्राइम वीडियाे पर स्ट्रीम हुई वेब सीरीज 'मिर्जापुर' के 3 सीजन आ चुके हैं। हर सीजन को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला है, इसलिए फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ना लाजिमी है। बता दें कि 'मिर्जापुर: द फिल्म' रिलीज की तरफ तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि इसकी शूटिंग का एक शेड्यूल पूरा हो गया है।
अपडेट
'मिर्जापुर: द फिल्म' पर अपडेट
TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, 'मिर्जापुर: द फिल्म' की शूटिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चल रही थी, जिसे अब पूरा किया जा चुका है। सोशल मीडिया पर बिहाइंड-द-सीन की कई झलकियां और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर लोगों का उत्साह सांतवें आसमान पर पहुंच गया है। फिल्म पर ताजा अपडेट है कि दिवाली के ठीक बाद, निर्माता अगले महीने नवंबर महीने से मुंबई में फिल्म का दूसरा शेड्यूल शुरू करेंगे। इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
प्रतिक्रिया
कास्ट ने जाहिर की प्रतिक्रिया
'मिर्जापुर: द फिल्म' का बनारस शेड्यूल पूरा करने के बाद, स्टार कास्ट ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कालीन भैया उर्फ पंकज ने कहा, "हर बार जब मैं बनारस आता हूं, तो अपनेपन का एहसास होता है। इस शहर की एक लय है, आध्यात्मिक और जिंदादिली।" अली ने कहा, "बनारस की अपनी पागलभरी रफ्तार है। शूटिंग शेड्यूल एनर्जी, इमोशन और लोगों के प्यार से भरा रहा।" बता दें कि 'मिर्जापुर: द फिल्म' में, दिव्येंदु शर्मा और अभिषेक बनर्जी भी नजर आएंगे।