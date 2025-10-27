बसीर अली के बेघर होने पर गौहर खान और राहुल वैद्य ने प्रतिक्रिया दी है

'बिग बॉस 19': बसीर अली के बेघर होने पर गौहर खान की प्रतिक्रिया, राहुल वैद्य भड़के

लेखन ज्योति सिंह 01:40 pm Oct 27, 202501:40 pm

क्या है खबर?

सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में रोजाना नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। ताजा एपिसोड में डबल एविक्शन हुआ जिससे घरवाले ही नहीं, जनता भी हैरान रह गई। बसीर अली और नेहल चुडासमा को बेघर कर दिया गया जिसके बाद से सोशल मीडिया पर लोग 'बिग बॉस 19' को ट्रोल करते हुए इसे मेकर्स का अनुचित फैसला बता रहे हैं। अब पिछले सीजन के प्रतियोगी गौहर खान और गायक राहुल वैद्य की प्रतिक्रिया आई है।