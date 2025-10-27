'बिग बॉस 19': बसीर अली के बेघर होने पर गौहर खान की प्रतिक्रिया, राहुल वैद्य भड़के

'बिग बॉस 19': बसीर अली के बेघर होने पर गौहर खान की प्रतिक्रिया, राहुल वैद्य भड़के
क्या है खबर?
सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में रोजाना नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। ताजा एपिसोड में डबल एविक्शन हुआ जिससे घरवाले ही नहीं, जनता भी हैरान रह गई। बसीर अली और नेहल चुडासमा को बेघर कर दिया गया जिसके बाद से सोशल मीडिया पर लोग 'बिग बॉस 19' को ट्रोल करते हुए इसे मेकर्स का अनुचित फैसला बता रहे हैं। अब पिछले सीजन के प्रतियोगी गौहर खान और गायक राहुल वैद्य की प्रतिक्रिया आई है।
प्रतिक्रिया
गौहर और राहुल ने दी प्रतिक्रिया
गौहर ने बसीर और नेहल के डबल एविक्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'बहुत बढ़िया खेला बसीर और नेहल! आपने अपनी छाप छोड़ी।' वहीं राहुल ने लिखा, 'मुझे बुरा लगा कि बसीर इतनी जल्दी आउट हो गया। मुझे लगता है कि अंदर कई अयोग्य लोग हैं और जो योग्य था, वो बाहर हो गया। अगर उसका कोई मजबूत प्रतिद्वंदी होता तो वो टॉप 2 में होता, लेकिन बदकिस्मती से उसके कोई बड़े मुद्दे बने ही नहीं। बदकिस्मती दोस्त। शुभकामनाए।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Well played baseer and Nehal ! U made ur mark . #bb19— Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) October 26, 2025
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
I felt bad that baseer got out so early. I think there are many undeserving ones inside and the deserving one went out. If he had any strong opponent he would have been in top2. But unfortunately uske koi bade mudde bane hi nahi. Bad luck buddy. All the best.— RAHUL VAIDYA RKV (@rahulvaidya23) October 27, 2025