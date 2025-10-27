LOADING...
'बिग बॉस 19': बसीर अली के बेघर होने पर गौहर खान की प्रतिक्रिया, राहुल वैद्य भड़के
बसीर अली के बेघर होने पर गौहर खान और राहुल वैद्य ने प्रतिक्रिया दी है

लेखन ज्योति सिंह
Oct 27, 2025
01:40 pm
क्या है खबर?

सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में रोजाना नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। ताजा एपिसोड में डबल एविक्शन हुआ जिससे घरवाले ही नहीं, जनता भी हैरान रह गई। बसीर अली और नेहल चुडासमा को बेघर कर दिया गया जिसके बाद से सोशल मीडिया पर लोग 'बिग बॉस 19' को ट्रोल करते हुए इसे मेकर्स का अनुचित फैसला बता रहे हैं। अब पिछले सीजन के प्रतियोगी गौहर खान और गायक राहुल वैद्य की प्रतिक्रिया आई है।

प्रतिक्रिया

गौहर और राहुल ने दी प्रतिक्रिया

गौहर ने बसीर और नेहल के डबल एविक्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'बहुत बढ़िया खेला बसीर और नेहल! आपने अपनी छाप छोड़ी।' वहीं राहुल ने लिखा, 'मुझे बुरा लगा कि बसीर इतनी जल्दी आउट हो गया। मुझे लगता है कि अंदर कई अयोग्य लोग हैं और जो योग्य था, वो बाहर हो गया। अगर उसका कोई मजबूत प्रतिद्वंदी होता तो वो टॉप 2 में होता, लेकिन बदकिस्मती से उसके कोई बड़े मुद्दे बने ही नहीं। बदकिस्मती दोस्त। शुभकामनाए।'

