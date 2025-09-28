महेश मांजरेकर की पहली पत्नी दीपा मेहता का निधन, बेटे को सता रही मां की याद

निर्देशन से लेकर अभिनय, लेखन और गायकी जैसी कई विधाओं में पारंगत महेश मांजरेकर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, उनकी पहली पत्नी दीपा मेहता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। पहली पत्नी से हुए उनके बेटे सत्या मांजरेकर ने ये दुखद समाचार सोशल मीडिया पर साझा किया है। सत्या ने अपनी मां की कुछ पुरानी और नई तस्वीरों का कोलाज शेयर कर उन्हें भावुक श्रद्धांजलि दी है।

शादी महेश ने कब की थी दीपा से शादी? सत्या ने तस्वीर के साथ लिखा, 'तुम्हारी बहुत याद आती है मां।' बता दें कि महेश ने साल 1987 में कॉस्ट्यूम डिजाइनर दीपा मेहता से शादी की थी। दोनों एक-दूसरे को कॉलेज के दिनों से जानते थे। शादी के बाद उनके 2 बच्चे हुए। एक बेटी अश्वमी मांजरेकर और बेटा सत्या मांजरेकर। हालांकि, साल 1995 में महेश और दीपा की राहें जुदा हो गईं और तलाक के बाद बच्चे महेश के साथ ही रहे।

पहचान मराठी सिनेमा के साथ बॉलीवुड में भी मशहूर थीं दीपा दीपा की मौत कैसे हुई, इसका कारण अभी सामने नहीं आया है। हालांकि, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं थीं। दीपा कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की दुनिया का जाना-माना नाम थीं। उन्होंने न सिर्फ मराठी, बल्कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी अलग पहचान बनाई थी। दीपा 'क्वीन ऑफ हार्ट्स' नाम के एक साड़ी ब्रांड की मालकिन थी, जो मराठी सिनेमा और बॉलीवुड में खासा लोकप्रिय था। अपने सौम्य स्वभाव के लिए मशहूर दीपा के जाने से उनका पूरा परिवार गमगीन है।

दूसरी शादी महेश ने दीपा से तलाक के बाद मेधा से की थी दूसरी शादी दीपा से तलाक के बाद साल 1995 में ही महेश ने मशहूर मराठी अभिनेत्री मेधा मांजरेकर से दूसरी शादी की थी, जिनसे उन्हें बेटी सई मांजरेकर हुईं। बहरहाल, दीपा के निधन ने न केवल महेश मांजरेकर और उनके परिवार, बल्कि पूरी मराठी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को गहरा सदमा दिया है। सत्या के भावुक पोस्ट और दीपा की यादें उनके प्रशंसकों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। उनकी विरासत उनके बच्चों और उनके काम के जरिए सदैव जीवित रहेगी।