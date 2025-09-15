LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'बिग बॉस 19': प्रणित मोरे और अमाल मलिक के बीच हुई बहसबाजी, सामने आया प्रोमो 
'बिग बॉस 19': प्रणित मोरे और अमाल मलिक के बीच हुई बहसबाजी, सामने आया प्रोमो 
'बिग बॉस 19' का नया प्रोमो जारी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@rj_pranit)

'बिग बॉस 19': प्रणित मोरे और अमाल मलिक के बीच हुई बहसबाजी, सामने आया प्रोमो 

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 15, 2025
05:46 pm
क्या है खबर?

सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में आए दिन कुछ ना कुछ बवाल होता रहता है। इस शो में पहले दिन से ही प्रतियोगियों के बीच जोरदार झड़प और नोंकझोंक देखने को मिल रही है। अब 'बिग बॉस 19' का नया प्रोमो सामने आ गया है, जिसमें कॉमेडियन प्रणित मोरे और गायक अमाल मलिक को एक-दूजे से भिड़ते हुए देखा जा सकता है। दोनों के बीच यह बहसबाजी खाने को लेकर हुई है।

प्रोमो

क्या ये बनेगा घर का नया मुद्दा?

जियो हॉटस्टार ने 'बिग बॉस 19' का प्रोमो साझा करते हुए लिखा, 'प्रणित और अमाल के बीच लंच को लेके हुई बहस, क्या बनेगा ये घर का नया मुद्दा?' प्रणित और अमाल की कहासुनी को बढ़ता देख बिग बॉस के घरवाले ने दोनों को रोक दिया। 'बिग बॉस 19' का प्रीमियर जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे और कलर्स TV पर रात 10:30 बजे होता है। बता दें कि नगमा मिराजकर और नतालिया घर से बेघर हो गई हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए प्रोमो 