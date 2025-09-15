'बिग बॉस 19': प्रणित मोरे और अमाल मलिक के बीच हुई बहसबाजी, सामने आया प्रोमो 

प्रोमो

क्या ये बनेगा घर का नया मुद्दा?

जियो हॉटस्टार ने 'बिग बॉस 19' का प्रोमो साझा करते हुए लिखा, 'प्रणित और अमाल के बीच लंच को लेके हुई बहस, क्या बनेगा ये घर का नया मुद्दा?' प्रणित और अमाल की कहासुनी को बढ़ता देख बिग बॉस के घरवाले ने दोनों को रोक दिया। 'बिग बॉस 19' का प्रीमियर जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे और कलर्स TV पर रात 10:30 बजे होता है। बता दें कि नगमा मिराजकर और नतालिया घर से बेघर हो गई हैं।