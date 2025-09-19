जुबीन गर्ग के गाने, जो हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगे; एक ने बदलकर रख दिया सबकुछ

मशहूर गायक जुबीन गर्ग की मौत ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जुबीन के निधन पर गहरा शोक और हैरानी जताई है। लाखों दिलों में बसने वाले जुबीन की सिंगापुर में स्काई डाइविंग करते दौरान मौत हो गई। जुबीन ने अपने गाने कुछ इस अंदाज में गाए कि वो हमेशा के लिए उन्हीं के होकर रह गए और उनकी पहचान बन गए। पेश हैं जुबीन के ऐसे ही 5 हिंदी गाने।

#2 'दिल तू ही बता' जुबीन ने ऋतिक रोशन और कंगना रनौत की फिल्म 'कृष 3' के गाने 'दिल तू ही बता' में सुर लगाए थे। उनकी आवाज में गाए इस गाने को भी लोगों ने खूब पसंद किया था। जुबीन ने इस गाने को जानी-मानी गायिका अलीशा चिनॉय के साथ मिलकर गाया था। राकेश रोशन के भाई राजेश रोशन इसके कंपोजर थे और समीर अंजान ने इसके बोल लिखे थे। फिल्म की रिलीज के बाद जुबीन एक बार फिर चर्चा में आ गए थे।

#3 'जाने क्या चाहे मन बावरा' साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म 'प्यार के साइड अफेक्ट्स' में मल्लिका शेरावत, राहुल बोस और रणवीर शौरी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस फिल्म को भले ही दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन इसके गाने खूब पसंद किए गए। उन्हीं में से एक था 'जाने क्या चाहे मन बावरा', जिसे जुबीन ने अपनी आवाज से अमर कर दिया। इस गाने को संगीत प्रीतम ने दिया था। इसके बाद जुबीन बॉलीवुड में और लोकप्रिय हो गए थे।