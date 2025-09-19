जुबीन गर्ग के गाने, जो हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगे; एक ने बदलकर रख दिया सबकुछ
क्या है खबर?
मशहूर गायक जुबीन गर्ग की मौत ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जुबीन के निधन पर गहरा शोक और हैरानी जताई है। लाखों दिलों में बसने वाले जुबीन की सिंगापुर में स्काई डाइविंग करते दौरान मौत हो गई। जुबीन ने अपने गाने कुछ इस अंदाज में गाए कि वो हमेशा के लिए उन्हीं के होकर रह गए और उनकी पहचान बन गए। पेश हैं जुबीन के ऐसे ही 5 हिंदी गाने।
#1
'या अली'
शुरुआत करते हैं जुबीन के उस गाने से, जिसने उन्हें एक झटके में दौलत-शोहरत सबकुछ दिला दिया। ये गाना उन्होंने गाया था कंगना रनौत और इमरान हाशमी की फिल्म 'गैंगस्टर' के लिए, जो उनके संगीत करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। यही वो गाना था, जिसने जुबीन को रातों-रात स्टान बना दिया था। गाना इतना लोकप्रिय हुआ कि जुबीन की आवाज देशभर में गूंजने लगी। 'या अली' के लिए इन्हें बेस्ट प्लेबैंक सिंगर का गीफा अवॉर्ड भी मिला।
#2
'दिल तू ही बता'
जुबीन ने ऋतिक रोशन और कंगना रनौत की फिल्म 'कृष 3' के गाने 'दिल तू ही बता' में सुर लगाए थे। उनकी आवाज में गाए इस गाने को भी लोगों ने खूब पसंद किया था। जुबीन ने इस गाने को जानी-मानी गायिका अलीशा चिनॉय के साथ मिलकर गाया था। राकेश रोशन के भाई राजेश रोशन इसके कंपोजर थे और समीर अंजान ने इसके बोल लिखे थे। फिल्म की रिलीज के बाद जुबीन एक बार फिर चर्चा में आ गए थे।
#3
'जाने क्या चाहे मन बावरा'
साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म 'प्यार के साइड अफेक्ट्स' में मल्लिका शेरावत, राहुल बोस और रणवीर शौरी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस फिल्म को भले ही दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन इसके गाने खूब पसंद किए गए। उन्हीं में से एक था 'जाने क्या चाहे मन बावरा', जिसे जुबीन ने अपनी आवाज से अमर कर दिया। इस गाने को संगीत प्रीतम ने दिया था। इसके बाद जुबीन बॉलीवुड में और लोकप्रिय हो गए थे।
#4 और #5
'ऐ वतन' और 'एक दिन तेरी राहों में'
ऋतिक रोशन, करिश्मा कपूर और जया बच्चन की फिल्म 'फिजा' को दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों ने भी खूब सराहा था। इस फिल्म के गाने 'ऐ वतन' को जुबीन ने ही अपनी आवाज से सजाया था। उधर अब्बास मस्तान के निर्देशन में बनी फिल्म 'नकाब' में अक्षय खन्ना और बॉबी देओल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के साथ-साथ इसका गाना 'एक दिन तेरी राहों में' भी खूब लोकप्रिय हुआ था। इसके रिमिक्स वर्जन को जुबीन ने ही गाया था।