सलमान खान ने सिर मुंडवाने पर लगाई स्काउट की क्लास, बोले- एक्टिंग में क्यों घुस रहे?

सलमान खान ने स्काउट को समझाते हुए कहा, "ये जो एक्टिंग की आपने कि ट्रिमर से बाल गलती से कट गए। सीधे बात करो। याद रखो, आप स्काउटओपी हो। बोल देते, दिमाग में क्या चल रहा था। आपके बहुत से प्रशंसक हैं, आप नहीं चाहेंगे कि वे इससे गुजरें। कहानी ये होनी चाहिए कि यार याद है एक बार बिग बॉस में मैं एक बुरे दौर से गुजरा था और मैं कैसे उससे बाहर आया था।"