'बिग बॉस 20' के यंग डीएसए का पूरा सफर जानिए

'बिग बॉस 20' में दिख रहा यंग डीएसए का जलवा, जानें कौन हैं ये चर्चित रैपर?

लेखन अंशिका शुक्ला 06:11 pm Sep 16, 202606:11 pm

क्या है खबर?

इंडियन हिप-हॉप जगत में अपनी अलग पहचान बनाने वाले रैपर यंग डीएसए ने सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में बतौर प्रतियोगी हिस्सा लिया है। शो में अपनी शुरुआत के बाद उन्होंने दर्शकों का ध्यान खींचा और वह सीजन के पहले कप्तान भी बने। संगीत की दुनिया से रियलिटी शो तक का उनका सफर काफी दिलचस्प रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं यंग कौन हैं और उनकी खास पहचान क्या है।