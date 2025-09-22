बॉलीवुड की ये अभिनेत्रियां खूबसूरत होने के साथ हैं साहसी, खुद कर चुकी फिल्मों के स्टंट्स

आज के दौर में अभिनेत्रियां केवल सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपने साहस के लिए भी जानी जाती हैं। अब वे नायक की छाया नहीं बनतीं, बल्कि खुद नायक की तरह मुख्य भूमिका में रहती हैं। बॉलीवुड अब कई महिला केंद्रित फिल्में बनाता है, जिनमें से ज्यादातर एक्शन फिल्में होती हैं। कई अभिनेत्रियां इन फिल्मों के सारे मुश्किल स्टंट्स अपने आप ही करती हैं। आइए ऐसी 5 अभिनेत्रियों के बारे में जानें, जो फिल्मों के स्टंट्स खुद कर चुकी हैं।

#1 प्रियंका चोपड़ा प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड में तो धमाल मचाती ही थीं, साथ ही अब वह हॉलीवुड में भी भारत का नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने 'मैरी कॉम' फिल्म में ऐसा शानदार अभिनय किया था कि मालूम ही नहीं चला कि वह असल में मैरी नहीं प्रियंका हैं। इस किरदार में ढलने के लिए उन्होंने दिन-रात प्रशिक्षण किया था और सभी स्टंट्स खुद ही किए थे। इसके अलावा हॉलीवुड की 'सिटाडेल' सीरीज में भी उन्होंने ही अपने सभी स्टंट्स किए थे।

#2 अनुष्का शर्मा 'सुल्तान' में सलमान खान के साथ-साथ अनुष्का शर्मा भी पहलवान के किरदार में नजर आई थीं। इस फिल्म में अपने सारे स्टंट्स अनुष्का ने खुद ही किए थे। उन्होंने महीनों तक कुश्ती का प्रशिक्षण लिया था, ताकि वह किरदार को बखूबी निभा सकें। एक सीन में वह एक तगड़े पहलवान को उठाती हैं और जोर से जमीन पर पटक देती हैं। इसे देखने के बाद लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे।

#3 ऐश्वर्या राय ऐश्वर्या राय की खूबसूरती को तो सभी सराहते हैं, लेकिन उनका साहस भी काबिले-तारीफ है। उन्होंने 'धूम 2' और 'जोधा अकबर' फिल्मों के सभी स्टंट्स खुद ही किए थे। धूम 2 के एक्शन सीक्वेंस से लेकर जोधा अकबर के तलवारबाजी वाले सीन तक, सभी में ऐश्वर्या का अंदाज देखने लायक था। उन्होंने पहली बार 'जज्बा' फिल्म में अपने स्टंट्स किए थे, जिसमें उन्हें 'फास्ट एंड फ्यूरियस' के प्रशिक्षक ने ट्रेनिंग दी थी।

#4 दीपिका पादुकोण दीपिका पादुकोण ऐतिहासिक के साथ-साथ अपनी एक्शन फिल्मों के लिए जानी जाती हैं। वह 'पठान', 'फाइटर' और 'सिंघम अगेन' जैसी कई एक्शन फिल्मों में बेहतरीन अभिनय कर चुकी हैं। हालांकि, 'चांदनी चौक टू चाइना' उनकी सबसे लोकप्रिय एक्शन फिल्मों में से एक है। इस फिल्म के दौरान दीपिका ने कई कठिन स्टंट्स किए थे, जिनके लिए बॉडी डबल का सहारा नहीं लिया गया था। उन्होंने इस फिल्म से पहले कुंगफू और मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लिया था।