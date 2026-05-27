'भूत बंगला' की OTT रिलीज पर आया अपडेट

'भूत बंगला' का डर दिखेगा OTT पर, जानिए कब-कहां आएगी अक्षय कुमार की फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 08:37 pm May 27, 202608:37 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' 17 अप्रैल को रिलीज हुई थी। एकता कपूर द्वारा निर्मित इस फिल्म में वामिका गब्बी, राजपाल यादव, परेश रावल, तब्बू और असरानी जैसे सितारे हैं। फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाए बैठी है और 40 दिनों में इसने 170 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा लिए हैं। जिन लोगों ने यह फिल्म अब तक नहीं देखी है, उन्हें इसे OTT पर देखने का सौभाग्य मिलने वाला है।