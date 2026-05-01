बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'भूत बंगला' का किला 14वें दिन डगमगाया, 150 करोड़ रुपये कमाने से इतनी दूर फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 09:35 am May 01, 202609:35 am

क्या है खबर?

अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' अपने दूसरे हफ्ते में पहुंचकर डगमगाने लगी है। आगे का रास्ता और भी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि धनुष की फिल्म 'कारा' ने पहले दिन अच्छी शुरुआत की है। हालांकि ध्रुव सरजा की फिल्म 'KD: द डेविल' का जोर अक्षय की फिल्म के आगे नहीं चला। उधर माइकल जैक्सन की बायाेपिक फिल्म 'माइकल' भी पहले हफ्ते में गिरावट का मुंह देख रही है। चलिए इन सभी फिल्मों की कमाई पर एक नजर डालते हैं।