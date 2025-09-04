अभिनेत्री मोनालिसा के पिता नहीं रहे, अनदेखी तस्वीरें साझा करते हुए लिखा- आपकी कमी हमेशा खलेगी 

मोनालिसा ने लिखा, 'मेरे प्यारे बाबा, आप सबसे मजबूत और खुशमिजाज थे। कल आप हमें छोड़कर स्वर्ग चले गए। आपकी आंखों में आखिरी पल तक भी जिंदगी थी। मैं केवल हमारी खुशी की यादें संजोना चाहती हूं, क्योंकि आप हमेशा मस्ती, नाच, खाना और पार्टी करना पसंद करते थे। अब मुझे आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं, किराने का सामान, खाने का ऑर्डर या मोबाइल रिचार्ज नहीं मिलेगा। यह कमी हमेशा खलेगी। मैं आपसे हमेशा प्यार करूंगी।'

नोट

इन शो में नजर आईं मोनालिसा

मोनालिसा ने आगे लिखा, 'मुझे पता है कि आप मुझे रोते हुए नहीं देखना चाहेंगे। शांति से आराम करें, बाबा। आपकी मुन्नी।' बता दें कि मोनालिसा का असली नाम अंतरा बिस्वास है। वह 'बिग बॉस 10' और 'नच बलिए 8' जैसे रियलिटी शो में नजर आ चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने 'नजर' और 'नमक इश्क का' जैसे धारावाहिकों में अभिनय किया है। हाल ही में वह वेब सीरीज 'जुड़वा जाल' में दोहरी भूमिका में दिखाई दी थीं।