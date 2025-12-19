भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया दूसरी बार बने माता-पिता

भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया ने किया दूसरे बच्चे का स्वागत, फैंस हुए उत्साहित

लेखन नेहा शर्मा 11:52 am Dec 19, 202511:52 am

क्या है खबर?

कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया ने अपने दूसरे बच्चे का स्वागत किया है, जिससे परिवार और प्रशंसक दोनों बेहद खुश हैं। इस खबर के आते ही सोशल मीडिया पर फैंस और सितारे भारती-हर्ष को शुभकामनाएं दे रहे हैं। भारती ने दूसरी बार भी बेटे को जन्म दिया है। हालांकि, उन्होंने खुद अभी ये खुशखबरी नहीं दी है। भारती ने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की जानकारी 6 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर फैंस को दी थी।