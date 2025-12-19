भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया ने किया दूसरे बच्चे का स्वागत, फैंस हुए उत्साहित
क्या है खबर?
कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया ने अपने दूसरे बच्चे का स्वागत किया है, जिससे परिवार और प्रशंसक दोनों बेहद खुश हैं। इस खबर के आते ही सोशल मीडिया पर फैंस और सितारे भारती-हर्ष को शुभकामनाएं दे रहे हैं। भारती ने दूसरी बार भी बेटे को जन्म दिया है। हालांकि, उन्होंने खुद अभी ये खुशखबरी नहीं दी है। भारती ने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की जानकारी 6 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर फैंस को दी थी।
खुशखबरी
41 की उम्र में दूसरी बार मां बनीं भारती
41 साल की उम्र में भारती दूसरी बार बेटे की मां बनी हैं। 19 दिसंबर की सुबह उन्हें 'लाफ्टर शेफ' की शूटिंग करनी थी, लेकिन वॉटर बैग फटने की वजह से भारती को तुरंत अस्पताल ले जाया गया,, जहां उन्होंने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। भारती-हर्ष के घर में जश्न का माहौल है। दोनों ने साल 2017 में शादी की थी। इससे पहले साल 2022 में भारती ने अपने पहले बेटे गोला को जन्म दिया था।