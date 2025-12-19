अभिनेता पीट डेविडसन बने पिता

अभिनेता पीट डेविडसन बने पिता, पार्टनर एल्सी हेविट संग किया पहले बच्चे का स्वागत

लेखन ज्योति सिंह 11:44 am Dec 19, 202511:44 am

क्या है खबर?

'द पिकअप' और 'द किंग ऑफ स्टेटन आइलैंड' जैसी फिल्मों के अभिनेता पीट डेविडसन पिता बन गए हैं। उन्होंने पार्टनर एल्सी हेविट के साथ अपने पहले बच्चे (बेटी) का स्वागत किया है। इस खुशखबरी को दोनों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए प्रशंसकों के साथ साझा किया। इस जोड़े ने अपनी नन्ही परी के नाम का खुलासा भी कर दिया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आने के बाद से प्रशंसक इस जोड़े को बधाई दे रहे हैं।