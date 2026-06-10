मशहूर निर्देशक भारथीराजा का 84 की उम्र में निधन, दिग्गजों ने नम आंखों से किया याद

मनोरंजन Jun 10, 2026

जाने-माने निर्देशक भारथीराजा, जो 84 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए, उन्हें आज पूरा फिल्म जगत नम आंखों से याद कर रहा है।

'16 वयाथिनिले' और 'सिगाप्पु रोजक्कल' जैसी क्लासिक फिल्मों के लिए जाने जाने वाले भारथीराजा ने ग्रामीण कहानियों को पर्दे पर लाकर भारतीय सिनेमा की दिशा बदल दी थी।

एस.एस. राजामौली ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा, 'भारथीराजा गारू एक ऐसे सच्चे पथप्रदर्शक थे, जिन्होंने अपनी सच्चाई और बेबाकी भरी कहानियों से सिनेमा में क्रांति ला दी। उनकी वो अविस्मरणीय ग्रामीण कहानियां, उनका बेखौफ नजरिया और पर्दे पर दिखाई गई उनकी सच्चाई हमेशा जिंदा रहेगी। उनके इस अद्भुत काम को देखना और उनकी विरासत का जश्न मनाना मेरे लिए सम्मान की बात थी। ओम शांति।'