'भाभीजी घर पर हैं' का ट्रेलर जारी, 'अंगूरी' के प्यार में दीवाने बनकर छाए रवि किशन

कॉमेडी और हॉरर की जबरदस्त डोज है 'भाभीजी घर पर हैं' का ट्रेलर

'भाबीजी घर पर हैं' का ट्रेलर 2 मिनट 57 सेकंड लंबा है जिसमें कॉमेडी, हॉरर और खूब सारा ड्रामा मौजूद है। कहानी अंगूरी भाभी (शुभांगी), अनीता भाभी (विदिशा) और उनके नए आशिकाें के इर्द-गिर्द घूमती है। गुंडा बने रवि और मुकेश तिवारी ने यह जिम्मा संभाला है, जो भाभियों से शादी करने को बेताब हैं। सक्सेना और दरोगा हप्पू समेत शो के लगभग सभी पुराने चेहरे इसमें शामिल हैं। यह फिल्म 6 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।