LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'भाभीजी घर पर हैं' का ट्रेलर जारी, 'अंगूरी' के प्यार में दीवाने बनकर छाए रवि किशन
'भाभीजी घर पर हैं' का ट्रेलर जारी, 'अंगूरी' के प्यार में दीवाने बनकर छाए रवि किशन

'भाभीजी घर पर हैं' का ट्रेलर जारी, 'अंगूरी' के प्यार में दीवाने बनकर छाए रवि किशन

लेखन ज्योति सिंह
Jan 16, 2026
06:14 pm
क्या है खबर?

'भाबीजी घर पर हैं-फन ऑन दा रन' फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर जारी हो गया है। टीवी शो की तरह, फिल्म भी दर्शकों को कॉमेडी और हॉरर का जबरदस्त तड़का देने आ रही है। शशांक बाली ने फिल्म के निर्देशन की कमान संभाली है, जबकि निर्माण जी स्टूडियो के बैनर तले किया गया है। ट्रेलर में रोहिताश गौड़, आसिफ शेख, शुभांगी अत्रे और विदिशा शर्मा के अलावा, रवि किशन मुख्य किरदार में हैं जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचते हैं।

ट्रेलर

कॉमेडी और हॉरर की जबरदस्त डोज है 'भाभीजी घर पर हैं' का ट्रेलर

'भाबीजी घर पर हैं' का ट्रेलर 2 मिनट 57 सेकंड लंबा है जिसमें कॉमेडी, हॉरर और खूब सारा ड्रामा मौजूद है। कहानी अंगूरी भाभी (शुभांगी), अनीता भाभी (विदिशा) और उनके नए आशिकाें के इर्द-गिर्द घूमती है। गुंडा बने रवि और मुकेश तिवारी ने यह जिम्मा संभाला है, जो भाभियों से शादी करने को बेताब हैं। सक्सेना और दरोगा हप्पू समेत शो के लगभग सभी पुराने चेहरे इसमें शामिल हैं। यह फिल्म 6 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए 'भाभीजी घर पर हैं' का ट्रेलर

Advertisement