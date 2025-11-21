'मस्ती' की पिछली 3 किस्तों का हाल, जानिए बॉक्स ऑफिस पर हिट थीं या फ्लॉप
बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदसानी अपनी एडल्ट कॉमेडी फिल्म 'मस्ती 4' को लेकर खूब चर्चा बटोर रहे हैं। यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, जिसे समीक्षकों और दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। क्या आप जानते हैं कि 'मस्ती 4' की पिछली तीनों किस्तों का बाक्स ऑफिस पर कैसा हाल था? आइए जानते हैं कि तीनों किस्तों में से बॉक्स ऑफिस पर कौन-सी हिट साबित हुई और कौन-सी फ्लॉप रही।
#1
'मस्ती'
इंद्र कुमार के निर्देशन में बनी फिल्म 'मस्ती' साल 2004 में रिलीज की गई थी। रितेश, विवेक और आफताब के अलावा, इसमें अजय देवगन भी अहम किरदार में नजर आए थे। अभिनेत्रियों में जेनेलिया डिसूजा, अमृता राव, तारा शर्मा और लारा दत्ता फिल्म का हिस्सा थीं। इस फिल्म का निर्माण करीब 12 करोड़ रुपये के बजट में किया गया था। रिलीज के बाद 'मस्ती' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ रुपये से ज्यादा कारोबार किया था।
#2
'ग्रैंड मस्ती'
'मस्ती' की ठीक-ठाक सफलता के बाद निर्माता दूसरी किस्त 'ग्रैंड मस्ती' लेकर आए। 'मस्ती' की रिलीज के 9 साल बाद 2013 में रिलीज इस फिल्म के निर्देशन की कमान इंद्र ने दोबारा संभाली। तीनों मुख्य अभिनेताओं के अलावा, दूसरी किस्त में करिश्मा तन्ना, ब्रूना अब्दुल्लाह और मरियम जकारिया मुख्य अभिनेत्रियों के रूप में नजर आईं। फिल्म का कुल बजट 35 करोड़ था और इसने दुनियाभर में करीब 145 करोड़ रुपये का कारोबार किया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही।
#3
'ग्रेट ग्रैंड मस्ती'
'मस्ती' फ्रैंचाइजी की तीसरी किस्त 2016 में आई 'ग्रेट ग्रैंड मस्ती' है। इस बार निर्माताओं ने फिल्म का बजट 50 करोड़ रुपये रखा। इसके अलावा उर्वशी रौतेला के साथ फिल्म में हॉरर का तड़का लगाया गया। हालांकि, 'ग्रेट ग्रैंड मस्ती' दर्शकों का मनोरंजन करने में असफल रही और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। फिल्म ने दुनियाभर में केवल 20 करोड़ रुपये कमाए थे। अब देखना होगा कि मिलाप जावेरी के निर्देशन में बनी 'मस्ती 4' क्या कमाल दिखाती है।