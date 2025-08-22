OTT पर देख डालिए ये हॉरर कॉमेडी फिल्में, एक ने 'चंदू चैंपियन' को चटाई थी धूल
क्या है खबर?
आजकल अभिनेता आयुष्मान खुराना फिल्म 'थामा' को लेकर चर्चा में हैं। इसमें पहली बार उनकी जोड़ी अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के साथ बनी है। 'स्त्री 2' और 'छावा' वाले दिनेश विजान की इस हॉरर कॉमेडी फिल्म का दर्शक बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म में नवाजुद्ददीन सिद्दीकी और परेश रावल भी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। 17 अक्टूबर, 2025 को रिलीज होने वाली 'थामा' से पहले OTT पर देखिए ये 5 दमदार हॉरर कॉमेडी फिल्में।
#1
'रोमांचम'
साल 2024 में 'स्त्री 2' से लेकर 'मुंज्या' तक कई हॉरर-कॉमेडी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की, लेकिन साल 2023 में 'रोमांचम' नाम की एक मलयालम फिल्म आई थी, जिसने सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद OTT पर भी खूब धमाल मचाया। 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने 70 करोड़ रुपये कमाए थे। IMDb पर 7.5 रेटिंग वाली इस फिल्म को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। यह हिंदी में भी मौजूद है।
#2
'भूल भुलैया'
अक्षय कुमार की फिल्म 'भूल भुलैया' भी आपको हॉरर और कॉमेडी का पूरा डोज देगी। जियो हॉटस्टार पर मौजूद इस फिल्म ने एक ओर जहां दर्शकों को हंसान में कोई कसर नहीं छोड़ी, वहीं विद्या बालन ने मंजुलिका बनकर अपने अंदाज में सबको खूब डराया। IMDb पर इस फिल्म को 7.5 रेटिंग मिली है। 32 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने 82 करोड़ रुपये कमाए थे। नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार पर यह फिल्म देखी जा सकती है।
#3
'भूतनाथ'
अमिताभ बच्चन की हिट फिल्म 'भूतनाथ' भी इस फेहरिस्त में शामिल है। विवेक शर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में जूही चावला और शाहरुख खान भी थे। 38 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया था।बच्चों के बीच ये फिल्म खासतौर से खूब लोकप्रिय हुई थी। 6.4 IMDb रेटिंग वाली ये फिल्म जियो हॉटस्टार, MX प्लेयर और अमेजन प्राइम वीडियो पर देखी जा सकती है।
#4 और #5
'मुंज्या' और 'स्त्री'
'मुंज्या' ने भी बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाका किया था। फिल्म के आगे कार्तिक आर्यन की फिल्म 'चंदू चैंपियन' ने भी घुटने टेक दिए थे। 'मुंज्या' ने 30 करोड़ रुपये की लागत में 132 करोड़ रुपये कमाए, वहीं चंदू चैंपियन 70 करोड़ रुपये के बजट में महज 88 करोड़ रुपये बटोर पाई थी। 'मुंज्या' जियो हॉटस्टार पर है। उधर अमेजन प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार पर मौजूद 'स्त्री' का बजट 23 करोड़ था और इसने 180 करोड़ रुपये कमाए थे।