बेनिसियो डेल टोरो का बेन स्टिलर संग 'प्रोटेक्टिव कस्टडी' से होगा कॉमेडी डेब्यू

यह बेनिसियो की पहली कॉमेडी सीरीज होगी, जिसमें वह मुख्य किरदार में दिखेंगे। इससे पहले भी वह बेन के साथ 'एस्केप एट डैनमोरा' में काम कर चुके हैं, जिसका निर्देशन बेन ने ही किया था।

हालांकि, सीरीज में बेनिसियो का किरदार कैसा होगा, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इस सीरीज को 'सिलिकॉन वैली' फेम माइक जज, स्टीव हेली और डेव किंग ने मिलकर बनाया है और माइक जज खुद इसके निर्देशन की बागडोर संभाल रहे हैं।

अगर आप मजेदार कॉमेडी और बड़े सितारों वाले शो देखने के शौकीन हैं, तो यह सीरीज आपके लिए खास हो सकती है।