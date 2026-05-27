बंगाली फिल्म निर्देशक अनिक दत्ता का निधन, छत से गिरने के कारण हुआ दर्दनाक हादसा

फिल्मफेयर के अनुसार, दत्ता पिछले कुछ महीनों से कोलकाता के हिंदुस्तान पार्क स्थित अपने घर पर अकेले रह रहे थे, जबकि उनकी बेटी मुंबई में रहती है। बताया जाता है कि घर की छत से गिरने के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गए। निर्देशक को गंभीर हालत में ढाकुरिया के पास स्थित एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इस खबर से फैंस भी दुखी हैं और दत्ता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

Deeply saddened to hear about the passing of Anik Dutta. A fantastic filmmaker, a creative soul, and a storyteller who left his own distinct mark through cinema. My heartfelt condolences to his family, friends, and admirers. May his soul rest in peace. Om Shanti 🙏 pic.twitter.com/RZisHK69rp

फिल्में

इन फिल्मों के लिए मशहूर थे अनिक दत्ता

दत्ता, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के संस्थापक नरेंद्र चंद्र दत्ता के पोते थे। उन्होंने 2012 में आई फिल्म 'भूतर भविष्यत' से निर्देशन की दुनिया में कदम रखा था, जिसमें सब्यसाची चक्रवर्ती, परमब्रत चटर्जी और स्वास्तिका मुखर्जी जैसे कलाकार शामिल थे। अपनी तीखी कहानी कहने की शैली और अपरंपरागत कहानियों के चलते उन्होंने सिनेमा में अलग पहचान बनाई थी। उनकी चर्चित फिल्मों में 'अश्चोरज्यो प्रदीप', 'अपराजितो' और 'बोरुनबाबुर बंधु' जैसे नाम शामिल हैं। इन दिनों वह 'अपराजितो 2' में व्यस्त थे।