कैमियो के 'बादशाह' हैं सलमान खान, 'राजा शिवाजी' से पहले इन फिल्मों में लगाए चार चांद

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'अजब प्रेम की गजब कहानी' और 'पठान'

रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ की फिल्म 'अजब प्रेम की गजब कहानी' में सलमान ने अपनी असली पहचान के साथ एक मजेदार कैमियो किया था। एक दृश्य में कैटरीना को उनकी जबरा फैन होने के रूप में पेश किया गया था। 2023 में आई एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'पठान' को भला कैसे भूला जा सकता है। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण अभिनीत इस फिल्म में, सलमान ने एक छोटा सा लेकिन दमदार कैमियो करते हुए लाइमलाइट चुरा ली थी।