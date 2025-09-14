दिलजीत दोसांझ को मिली अपनी जोड़ीदार, इम्तियाज अली की फिल्म में इस अभिनेत्री से करेंगे रोमांस
क्या है खबर?
निर्देशक इम्तियाज अली ने एक से बढ़कर एक फिल्मों का निर्देशन किया है। पिछली बार दिलजीत दोसांझ के साथ आई उनकी फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' ने OTT पर सफलता के झंडे गाड़े थे और अब अभिनेता-निर्देशक की ये जोड़ी फिर साथ आ रही है। वेदांग रैना और शरवरी वाघ का नाम तो इसके लिए पहले से ही तय था, लेकिन दिलजीत की हीरोइन की तलाश जारी थी, जो अब आखिरकार खत्म हो गई है।
कास्टिंग
बनिता संधू और दिलजीत पहली बार आए साथ
मिड डे के मुताबिक, इम्तियाज की फिल्म में दिलजीत अभिनेत्री बनिता संधू के साथ इश्क फरमाते दिखेंगे। ये दूसरा मौका होगा, जब ये दोनों कलाकार किसी फिल्म में साथ दिखाई दिखेंगे। इससे पहले दोनों फिल्म 'डिटेक्टिव शेरदिल' के लिए साथ आए थे, जिसमें अभिनेत्री डायना पेंटी मुख्य भूमिका में थीं। हाल ही में बनिता और दिलजीत को मुंबई में एशियाटिक लाइब्रेरी के पास फिल्म की शूटिंग करते देखा गया। इम्तियाज की इस फिल्म का नाम अभी सामने नहीं आया है।
कहानी
प्यार, मोहब्बत और दिल टूटने की कहानी
ये फिल्म भारत-पाकिस्तान बंटवारे के दौर पर बनी है। इस साल जून में शरवरी के जन्मदिन के मौके पर इसका ऐलान हुआ था। साल 2026 के शुरुआती महीनों में ये फिल्म दर्शकों के बीच आ सकती है। फिल्म में भले ही भारत-पाकिस्तान के बंटवारे का वक्त दिखाया गया है, लेकिन पाकिस्तान की कोई भी झलक फिल्म में नहीं दिखेगी, बल्कि केवल इसके नाम का जिक्र किया जाएगा। फिल्म प्यार, मोहब्बत और दिल टूटने की कहानी लेकर आ रही है।
तिकड़
इम्तियाज, एआर रहमान और इरशाद कामिल की जादुई तिकड़ी
ये पहली बार होगा जब दिलजीत, वेदांग और शरवरी वाघ साथ स्क्रीन साझा करते नजर आएंगे, वहीं इसके जरिए इम्तियाज, एआर रहमान और इरशाद कामिल की जादुई तिकड़ी एक बार फिर साथ काम कर रही है, जो इससे पहले 'रॉकस्टार', 'हाईवे', 'तमाशा', 'अमर सिंह चमकीला' जैसी सफल फिल्मों से धमाल मचा चुकी है। उधर इम्तियाज-दिलजीत ने साल 2024 में आई फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' में साथ काम किया था, जो मशहूर संगीतकार अमर सिंह चमकीला के जीवन पर आधारित थी।
परिचय
बनिता संधू कौन हैं?
बनिता ने वरुण धवन अभिनीत फिल्म 'अक्टूबर' से बॉलीवुड में कदम रखा था, जिसमें उनकी खासी तारीफ हुई थी। इसके बाद वह विक्की कौशल के साथ फिल्म 'सरदार उधम' में दिखीं। उन्होंने हॉलीवुड फिल्म 'एटर्नल ब्यूटी' में काम किया था। वह हॉलीवुड टीवी सीरीज 'ब्रिजर्टन सीजन 3' में भी दिख चुकी हैं।' दिलजीत के साथ म्यूजिक वीडियो 'जिंद माही' और एपी ढिल्लों के साथ 'विद यू' में भी बनिता अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी हैं।