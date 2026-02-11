शालिनी पांडे की सीरीज 'बैंडवाले' का ट्रेलर जारी, DJ साइको बनकर छाए जहान कपूर

लेखन ज्योति सिंह 04:01 pm Feb 11, 202604:01 pm

'अर्जुन रेड्‌डी', 'महाराज' और 'डब्बा कार्टेल' जैसी फिल्मों-सीरीज का हिस्सा रह चुकीं शालिनी पांडे अपनी नई सीरीज 'बैंडवाले' के साथ डिजिटल दुनिया में लौट रही हैं। इसमें उनके साथ जहान कपूर मुख्य किरदार में नजर आएंगे, जिन्हें 'ब्लैक वारंट' से अपार सफलता मिली थी। हाल ही में, सीरीज का ऐलान किया गया था। ज्यादा इंतजार न करवाते हुए निर्माताओं ने इसका ट्रेलर जारी कर दिया है। OML एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित 'बैंडवाले' का निर्देशन अक्षत वर्मा ने किया है।