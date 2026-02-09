शालिनी पांडे और जहान कपूर की कॉमेडी सीरीज 'बैंडवाले' की रिलीज तारीख जारी

कॉमेडी सीरीज 'बैंडवाले' की रिलीज से उठा पर्दा

लेखन ज्योति सिंह 04:19 pm Feb 09, 202604:19 pm

क्या है खबर?

विजय देवरकोंडा के साथ 'अर्जुन रेड्‌डी' से लोकप्रियता हासिल करने वालीं अभिनेत्री शालिनी पांडे अपनी नई वेब सीरीज को लेकर चर्चा में आ गई हैं। उनकी इस म्यूजिकल कॉमेडी सीरीज का नाम 'बैंडवाले' है, जिसे अक्षत वर्मा और अंकुर तिवारी ने निर्देशित किया है। 'ब्लैक वारेंट' वाले जहान कपूर भी सीरीज का हिस्सा हैं, जो दिवंगत अभिनेता शशि कपूर के पोते हैं। OML एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित 'बैंडवाले' का प्रीमियर भारत सहित 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में होगा।