दिलजीत दोसांझ ने नई एल्बम 'ऑरा' कब रिलीज होगी?
क्या है खबर?
पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ ने अपने प्रशंसकों के दिल की धड़कन बढ़ा दी है। उन्होंने अपनी बहुप्रतीक्षित एल्बम 'ऑरा' को लॉन्च कर दिया है। एल्बम की रिलीज की तारीख का ऐलान भी किया गया है। गायक की एल्बम इसी महीने 15 अक्टूबर को रिलीज होने के लिए तैयार है, जिसकी घोषणा खुद दिलजीत ने एक पोस्ट के जरिए की है। पोस्ट में कैप्शन दिया, 'ऑरा फ्रंट कवर और ट्रैकलिस्ट। सेक्सी डांस के लिए सेक्सी गाने। 15 अक्टूबर 2025 को रिलीज।'
ऑरा टूर
'ऑरा टूर 2025' में इन गानों को किया गया शामिल
दिलजीत ने अपने इंस्टाग्राम पर एल्बम 'ऑरा' का पोस्ट साझा किया है जिसके कवर पेज पर गायक की तस्वीर है। वहीं गानों की सूची में 'सेनोरिटा', 'कुफर', 'यू एंड मी', 'चार्मर', 'बान', 'बल्ले बल्ले' , 'गुंडा', 'माहिया', 'ब्रोकन सोल' और 'गॉड ब्लेस' शामिल हैं। बता दें कि 'ऑरा' की रिलीज गायक के 'ऑरा टूर 2025' से जुड़ी है। यह टूर 24 सितंबर को कुआलालंपुर के एक्सियाटा एरिना में शुरू हुआ था जो 7 दिसंबर को बैंकॉक में खत्म होगा।
October 7, 2025