दिलजीत दोसांझ की एल्बम 'ऑरा' की रिलीज तारीख आई सामने (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@diljitdosanjh)

दिलजीत दोसांझ ने नई एल्बम 'ऑरा' कब रिलीज होगी?

लेखन ज्योति सिंह 01:04 pm Oct 07, 202501:04 pm

क्या है खबर?

पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ ने अपने प्रशंसकों के दिल की धड़कन बढ़ा दी है। उन्होंने अपनी बहुप्रतीक्षित एल्बम 'ऑरा' को लॉन्च कर दिया है। एल्बम की रिलीज की तारीख का ऐलान भी किया गया है। गायक की एल्बम इसी महीने 15 अक्टूबर को रिलीज होने के लिए तैयार है, जिसकी घोषणा खुद दिलजीत ने एक पोस्ट के जरिए की है। पोस्ट में कैप्शन दिया, 'ऑरा फ्रंट कवर और ट्रैकलिस्ट। सेक्सी डांस के लिए सेक्सी गाने। 15 अक्टूबर 2025 को रिलीज।'