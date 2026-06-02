BAFTA विजेता 'बूंग' ने NYIFF में भी मचाया धमाल, जीते 3 बड़े पुरस्कार
BAFTA विजेता मणिपुरी फिल्म 'बूंग' ने न्यूयार्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल (NYIFF) में 3 बड़े पुरस्कार अपने नाम किए हैं। इस फिल्म को बेस्ट डेब्यू फिल्म चुना गया। इसके अलावा, लक्ष्मीप्रिया देवी को बेस्ट निर्देशक और गुगुन किपगेन को बेस्ट चाइल्ड अभिनेता के खिताब से नवाजा गया है। BAFTA में पहले ही अपनी जीत का परचम लहरा चुकी 'बूंग' ने NYIFF में भी खूब कमाल किया है।
इस साल का न्यूयार्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल रविवार 31 मई, 2026 को संपन्न हुआ, जहां भारतीय सिनेमा की कई बेहतरीन कृतियां प्रदर्शित की गईं।
NYIFF में 50 फिल्में और 15 भाषाओं का प्रदर्शन
फेस्टिवल की शुरुआत 29 मई को फिल्म 'बूंग' की एक स्पेशल स्क्रीनिंग के साथ हुई थी। इस साल के NYIFF में कुल 50 फिल्में प्रदर्शित की गईं, जो 15 अलग-अलग भाषाओं में बनी थीं। इनमें कहानियों से लेकर डॉक्यूमेंट्रीज तक, हर तरह की फिल्में शामिल थीं।
'बक्सो बंदी' को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि 'देजा वू' और 'वाइ' ने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के खिताब अपने नाम किए। यह फेस्टिवल भारतीय सिनेमा में नई आवाजों और क्षेत्रीय कहानियों को लगातार प्रोत्साहित करता है।