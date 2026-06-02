BAFTA विजेता 'बूंग' ने NYIFF में भी मचाया धमाल, जीते 3 बड़े पुरस्कार मनोरंजन Jun 02, 2026

BAFTA विजेता मणिपुरी फिल्म 'बूंग' ने न्यूयार्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल (NYIFF) में 3 बड़े पुरस्कार अपने नाम किए हैं। इस फिल्म को बेस्ट डेब्यू फिल्म चुना गया। इसके अलावा, लक्ष्मीप्रिया देवी को बेस्ट निर्देशक और गुगुन किपगेन को बेस्ट चाइल्ड अभिनेता के खिताब से नवाजा गया है। BAFTA में पहले ही अपनी जीत का परचम लहरा चुकी 'बूंग' ने NYIFF में भी खूब कमाल किया है।

इस साल का न्यूयार्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल रविवार 31 मई, 2026 को संपन्न हुआ, जहां भारतीय सिनेमा की कई बेहतरीन कृतियां प्रदर्शित की गईं।