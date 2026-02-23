BAFTA अवॉर्ड्स 2026: 'वन बैटल आफ्टर अनेदर' बनी नंबर 1, यहां देखिए विजेताओं की पूरी सूची

बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस जेसी बकले का जलवा, रॉबर्ट अरामायो ने भी मारी बाजी इस साल का प्रतिष्ठित BAFTA खिताब जेसी बकले ने जीता। उन्हें फिल्म 'हैमनेट' में उनके शानदार और भावुक अभिनय के लिए इस पुरस्कार से नवाजा गया है। उधर अभिनेता रॉबर्ट अरामायो ने फिल्म 'आई स्वियर' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की ट्रॉफी अपने नाम की। उन्होंने इस रेस में कई बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की। इस रेस में लियोनार्डो डिकैप्रियो और टिमथी चालमे जैसे बड़े नाम शामिल थे।

वन बैटल आफ्टर अनेदर 'वन बैटल आफ्टर अनेदर' का दबदबा 79वें BAFTA फिल्म अवॉर्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी में पॉल थॉमस एंडरसन की फिल्म 'वन बैटल आफ्टर अनेदर' ने बाजी मारी है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की रेस में इस फिल्म का मुकाबला 'हैमनेट', 'मार्टी सुप्रीम', 'सेंटिमेंटल वैल्यू' और 'सिनर्स' जैसी बड़ी फिल्मों से था। पॉल थॉमस एंडरसन ने इसी फिल्म के लिए 'सर्वश्रेष्ठ निर्देशक' का पुरस्कार भी जीता। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा, सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी और सर्वश्रेष्ठ संपादन की श्रेणी में इसने पुरस्कार अपने नाम किया।

सिनर्स 'सिनर्स' को इन 3 श्रेणियों में मिले पुरस्कार फिल्म 'सिनर्स' ने इन 3 प्रमुख श्रेणियों में जीत दर्ज की। सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा की श्रेणी में रयान कूगलर ने इस फिल्म के लिए ये प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता। उन्होंने इस श्रेणी में 'मार्टी सुप्रीम' और 'आई स्वियर' जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ा। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की श्रेणी में वुन्मी मोसाकु को फिल्म में उनके बेहतरीन अभिनय के लिए पुरस्कार से नवाजा गया। उधर सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर की श्रेणी में मशहूर संगीतकार लुडविग गोरांसन ने BAFTA अवॉर्ड अपने नाम किया।

