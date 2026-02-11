ऑस्कर 2026 में डंका बजाने वाली 'वन बैटल आफ्टर अनेदर' OTT पर इस दिन होगी रिलीज

'वन बैटल आफ्टर अनेदर' की OTT रिलीज आ गई

लेखन ज्योति सिंह 02:28 pm Feb 11, 202602:28 pm

क्या है खबर?

लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म 'वन बैटल आफ्टर अनेदर' सितंबर, 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। 2026 में भी इसका बोलबाला देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसने ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता समेत कुल 13 नामांकन हासिल किए हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों ने इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा, वह इसका लुत्फ OTT पर उठा सकेंगे। निर्माताओं ने फिल्म की OTT रिलीज पर अपडेट साझा कर दिया है।