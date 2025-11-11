LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'दे दे प्यार दे 2' से पहले अजय देवगन की ये कॉमेडी फिल्में OTT पर देखें
लेखन ज्योति सिंह
Nov 11, 2025
02:14 pm
बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन अपने हर किरदार को सिर्फ निभाते नहीं, बल्कि जीते हैं। एक्शन, कॉमेडी और रोमांस... किरदार जो हो, अभिनेता का अभिनय लाजवाब होता है। 'सन ऑफ सरदार 2' के बाद अजय आगामी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' ला रहे हैं। रकुल प्रीत सिंह, आर माधवन और मिजान जाफरी भी इसका हिस्सा हैं। फिल्म की रिलीज में समय है, इसलिए अजय की सुपरहिट कॉमेडी फिल्मों का लुत्फ उठाया जा सकता है। यहां पूरी सूची दी गई है।

#1 & #2

'दे दे प्यार दे' और 'टोटल धमाल'

अजय की आगामी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' साल 2019 में रिलीज 'दे दे प्यार दे' का सीक्वल है। अगर अब तक आपने पहली किस्त नहीं देखी है तो इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। फिल्म को लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। फिल्म में अजय का अभिनय दमदार है। 'धमाल' फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त 'टोटल धमाल' में अजय नजर आए थे। इसमें उनकी कॉमिक टाइमिंग जबरदस्त है, जो आपको लोटपोट कर देगी। फिल्म जियो हॉटस्टार पर है।

#3 & #4

'बोल बच्चन' और 'ऑल द बेस्ट' 

रोहित शेट्‌टी के निर्देशन में बनी 'बोल बच्चन' 2012 में रिलीज हुई थी, जिसमें उनके साथ अभिनेत्री असिन और अभिषेक बच्चन नजर आए हैं। जियो हॉटस्टार पर मौजूद इस फिल्म की कहानी और किरदार दोनों ही लाजवाब हैं। 'ऑल द बेस्ट' को कैसे भूल सकते हैं। प्रेम चोपड़ा के किरदार में अजय ने बेहतरीन काम किया है। इसके हर सीन में हंसी की डोज है। फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद है, जिसमें संजय दत्त और फरदीन खान भी हैं।

#5

'गोलमाल सीरीज'

अजय की कॉमेडी फिल्मों पर बात हो और 'गोलमाल सीरीज' का नाम नहीं आना खुद में गुस्ताखी होगी। इस सीरीज की कुल 4 किस्त आ चुकी हैं। पांचवीं किस्त पर निर्देशक रोहित काम कर रहे हैं। अजय के अलावा इस सीरीज का हिस्सा तुषार कपूर, शरमन जोशी, अरशद वारसी, कुणाल खेमू, करीना कपूर, परिणीति चोपड़ा और श्रेयय तलपड़े जैसे सितारे रह चुके हैं। इन चारों किस्तों को लोगों का खूब प्यार मिला है। सीरीज अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद है।