'दे दे प्यार दे 2' से पहले अजय देवगन की ये कॉमेडी फिल्में OTT पर देखें

बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन अपने हर किरदार को सिर्फ निभाते नहीं, बल्कि जीते हैं। एक्शन, कॉमेडी और रोमांस... किरदार जो हो, अभिनेता का अभिनय लाजवाब होता है। 'सन ऑफ सरदार 2' के बाद अजय आगामी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' ला रहे हैं। रकुल प्रीत सिंह , आर माधवन और मिजान जाफरी भी इसका हिस्सा हैं। फिल्म की रिलीज में समय है, इसलिए अजय की सुपरहिट कॉमेडी फिल्मों का लुत्फ उठाया जा सकता है। यहां पूरी सूची दी गई है।

#1 & #2 'दे दे प्यार दे' और 'टोटल धमाल' अजय की आगामी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' साल 2019 में रिलीज 'दे दे प्यार दे' का सीक्वल है। अगर अब तक आपने पहली किस्त नहीं देखी है तो इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। फिल्म को लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। फिल्म में अजय का अभिनय दमदार है। 'धमाल' फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त 'टोटल धमाल' में अजय नजर आए थे। इसमें उनकी कॉमिक टाइमिंग जबरदस्त है, जो आपको लोटपोट कर देगी। फिल्म जियो हॉटस्टार पर है।

#3 & #4 'बोल बच्चन' और 'ऑल द बेस्ट' रोहित शेट्‌टी के निर्देशन में बनी 'बोल बच्चन' 2012 में रिलीज हुई थी, जिसमें उनके साथ अभिनेत्री असिन और अभिषेक बच्चन नजर आए हैं। जियो हॉटस्टार पर मौजूद इस फिल्म की कहानी और किरदार दोनों ही लाजवाब हैं। 'ऑल द बेस्ट' को कैसे भूल सकते हैं। प्रेम चोपड़ा के किरदार में अजय ने बेहतरीन काम किया है। इसके हर सीन में हंसी की डोज है। फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद है, जिसमें संजय दत्त और फरदीन खान भी हैं।