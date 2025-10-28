विवेक ओबेरॉय ने 'रामायण' में मिली फीस से किया नेक काम (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@vivekoberoi)

विवेक ओबेरॉय ने 'रामायण' में मिली फीस से किया नेक काम, कही दिल छूने वाली बात

लेखन ज्योति सिंह 10:49 am Oct 28, 202510:49 am

क्या है खबर?

अभिनेता विवेक ओबेरॉय इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'मस्ती 4' के प्रमोशन में जोर-शोर से लगे हुए हैं। अगले महीने 21 नवंबर को यह फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इस बीच अभिनेता ने रणबीर कपूर की महाकाव्य 'रामायण: भाग 1' का हिस्सा बनने को लेकर बात की। विवेक ने खुलासा किया कि नितेश तिवारी निर्देशित इस फिल्म से उन्हें जो फीस दी गई थी, उससे उन्होंने एक नेक काम किया है। आइए जानें कि अभिनेता ने क्या कहा है।