विवेक ओबेरॉय ने 'रामायण' में मिली फीस से किया नेक काम, कही दिल छूने वाली बात
क्या है खबर?
अभिनेता विवेक ओबेरॉय इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'मस्ती 4' के प्रमोशन में जोर-शोर से लगे हुए हैं। अगले महीने 21 नवंबर को यह फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इस बीच अभिनेता ने रणबीर कपूर की महाकाव्य 'रामायण: भाग 1' का हिस्सा बनने को लेकर बात की। विवेक ने खुलासा किया कि नितेश तिवारी निर्देशित इस फिल्म से उन्हें जो फीस दी गई थी, उससे उन्होंने एक नेक काम किया है। आइए जानें कि अभिनेता ने क्या कहा है।
खुलासा
विवेक ने फीस से किया ये काम
हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में, विवेक ने खुलासा किया कि उन्होंने 'रामायण: भाग 1' से मिली फीस से ऐसा काम किया है, जो उनके दिल के करीब है। उन्होंने कहा, "मैंने नमित (मल्होत्रा) से कहा कि मुझे इसके लिए एक पैसा भी नहीं चाहिए। मैं इसे एक ऐसे काम के लिए दान करना चाहता हूं जिसमें मेरा विश्वास है: कैंसर से पीड़ित बच्चों की मदद करना।" बता दें कि 'रामायण: भाग 1' में विवेक 'विभीषण' के किरदार में हैं।
फिल्म
इन फिल्मों में नजर आएंगे अभिनेता
विवेक के काम की बात करें तो, उन्हें 'रामायण: भाग 1' और 'मस्ती 4' के अलावा संदीप रेड्डी वांगा की 'स्पिरिट' में देखा जाएगा। इस फिल्म में प्रभास और तृप्ति डिमरी मुख्य किरदार में हैं। काम पर अभिनेता ने कहा, "कहते हैं ब्रह्मांड आपके वाइब्रेशन और आपकी भावनाओं पर निर्भर करता है। मैं निश्चिंत हूं, ढेर सारी स्क्रिप्ट सुन रहा हूं, और खुशकिस्मत हूं कि मैं किसी प्रोजेक्ट को पूरी तरह से जुनून से चुन रहा हूं, मजबूरी से नहीं।"