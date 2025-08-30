ईशा देओल से तलाक के बाद फिर प्यार में पड़े भरत तख्तानी, कौन हैं मेघना लखानी?

हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल के पूर्व पति भरत तख्तानी की जिंदगी में नई महिला ने दस्तक दे दी है। भरत ने मेघना का अपने परिवार में स्वागत तक कर लिया है। उन्होंने गर्लफ्रेंड मेघना लखानी के साथ कुछ रोमांटिक तस्वीरें साेशल मीडिया पर पोस्ट की हैं, जिसके बाद से उनका रिश्ता खूब चर्चा में है। इसके चलते भरत को खूब ट्रोल भी किया जा रहा है। आइए जानें कौन हैं भरत की गर्लफ्रेंड मेघना लखानी।

तस्वीरें वायरल हो रहीं भरत और मेघना की रोमांटिक तस्वीरें साल 2024 में 12 साल साथ रहने के बाद जब ईशा और भरत तख्तानी के तलाक की खबर आई तो उनके प्रशंसकों को बड़ा झटका लगा था। अब एक बार फिर दोनों चर्चा में आ गए हैं। भरत को दोबारा प्यार हो गया है। गर्लफ्रेंड मेघना के साथ उनकी रोमांटिक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिन्हें देख खासतौर से ईशा के फैंस हैरान हैं और उन्हें अभिनेत्री के लिए बड़ा बुरा लग रहा है।

ऐलान भरत ने कहा- मेरे परिवार में आपका स्वागत है भरत ने मेघना के साथ यूरोप की ट्रिप की कुछ तस्वीरें साझा की हैं। इन तस्वीरों में दोनों मैड्रिड, स्पेन में एक साथ नजर आए। भरत ने एक पोस्ट में लिखा, 'मेरे परिवार में आपका स्वागत है।' इसी के साथ दिलवाले के इमोजी के जरिए प्यार भी लुटाया, जबकि मेघना ने अपने पोस्ट में लिखा, 'यहीं से सफर शुरू होता है।' तस्वीरों में दाेनों रात को शहर में मौज-मस्ती करते दिख रहे हैं।

परिचय जानिए कौन हैं मेघना मेघना की लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक, वह एक बिजनेसवुमन हैं और बिजनेस की दुनिया का बड़ा नाम हैं। स्पेन में जन्मीं मेघना 'वन मॉडर्न वर्ल्ड' स्टार्ट अप की संस्थापक हैं। उन्होंने कोलचेस्टर के द सिक्स्थ फॉर्म कॉलेज से पढ़ाई की है। मेघना ने लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ द आर्ट्स से आर्ट्स एंड प्रमोशन में स्नातक की डिग्री और II बिजनेस स्कूल से MBA की डिग्री ली है। मेघना टीवी प्रजेंटर के रूप में भी काम कर चुकी हैं।