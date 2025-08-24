बॉलीवुड और साउथ की इन फिल्मों का बेसब्री से इंतजार, IMDb पर किसे मिला पहला पायदान?

साल 2025 की पहली छमाही में कई फिल्में रिलीज हुईं। कुछ ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया तो कुछ टिकट खिड़की पर औंधे मुंह गिरी। साल की दूसरी छमाही में कुछ फिल्में धूम मचा चुकी हैं और कुछ रिलीज होने वाली हैं, जिनका इंतजार दर्शक बेसब्री से कर रहे हैं। इंटरनेट मूवी डाटाबेस (IMDb) के मुताबिक, साल 2025 के बचे हुए महीनों में दर्शक जिन फिल्मों की राह बेसब्री से देख रहे हैं, उनमें पहले स्थान पर ' बागी 4 ' है।

#1 'बागी 4' IMDb के मुताबिक इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्माें में टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' का कब्जा है। मतलब कि यह पहली फिल्म है, जिसे लेकर दर्शक सबसे ज्यादा बेसब्र हैं। ऐसे में फिल्म से उम्मीद यकीनन और बढ़ जाती है। अब देखना ये होगा कि 'बागी 4' देखने के लिए सिनेमाघरों में दर्शकाें की कितनी भीड़ उमड़ती है। टाइगर के साथ फिल्म में हरनाज संधू नजर आएंगी, वहीं संजय दत्त विलेन बने हैं। फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में आएगी।

#2 'दे कॉल हिम OG' साउथ के स्टार पवन कल्याण की फिल्मों को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिलता है। उनकी फिल्म 'दे कॉल हिम OG' को लेकर भी प्रशंसक सातवें आसमान पर है। IMDb की बहुप्रतीक्षित फिल्मों की सूची में ये फिल्म दूसरे स्थान पर विराजमान है। मतलब ये कि अगर 'बागी 4' के बाद किसी फिल्म को लेकर दर्शक बेताब हैं तो वो 'OG' है। इमरान हाशमी इस 250 करोड़ी फिल्म के विलेन हैं। फिल्म 25 सितंबर को रिलीज होगी।

#3 'द बंगाल फाइल्स' इस सूची में तीसरा पायदान मिला है निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' को, जिसे लेकर खूब हंगामा हो रहा है। यहां तक कि फिल्म का पश्चिम बंगाल में ट्रेलर तक रिलीज नहीं होने दिया था। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार, अनुपम खेर और पल्लवी जोशी जैसे कलाकारों ने मुख्य भूमिका निभाई है। 'द बंगाल फाइल्स' 5 सितंबर को रिलीज होगी। यह फिल्म बंगाल और भारत के इतिहास के एक काले और दर्दनाक अध्याय को सामने लाएगी।