सितंबर में होगा दर्शकों का भरपूर मनोरंजन, रिलीज होने वाली हैं ये बड़ी फिल्में 

सितंबर में दर्शकों को कई फिल्मों की सौगात मिलने वाली है। ये ऐसी फिल्में हैं, जिनका इंतजार सिनेप्रेमी बड़ी बेसब्री से कर रहे थे। एक तरफ जहां टाइगर श्रॉफ फिल्म 'बागी 4' लेकर आ रहे हैं, वहीं अक्षय कुमार फिल्म 'जॉली LLB 3' के जरिए दर्शकों का मनोरंजन करने वाले हैं। इसके अलावा सितंबर में कई बड़ी फिल्मों के बीच टकराव देखने को मिलेगा। सितंबर के महीने में आपके लिए क्या कुछ खास आने वाला है, आइए जानते हैं।

#1 #2 #3 'बागी 4', 'द बंगाल फाइल्स' और 'उफ्फ ये सियापा' टाइगर श्रॉफ काफी समय से फिल्म 'बागी 4' को लेकर चर्चा में हैं। सोनम बाजवा और संजय दत्त भी फिल्म का हिस्सा हैं। यह फिल्म 5 सितंबर, 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। उधर विवेक अग्निहोत्री की 'द बंगाल फाइल्स' में मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर और दर्शन कुमार मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। यह फिल्म भी 5 सितंबर को दर्शकों के बीच आएगी। इसके अलावा नुसरत भरूचा की 'उफ्फ ये सियापा' भी 5 सितंबर को रिलीज होगी।

#4 #5 #6 'लव इन वियतनाम', 'जुगनुमा' और 'एक चुतर नार' शांतनु माहेश्वरी और अवनीत कौर की फिल्म 'लव इन वियतनाम' की पिछले काफी समय से चर्चा हो रही है। वियतनाम की अभिनेत्री खा नगन भी फिल्म का अहम हिस्सा हैं। इस फिल्म को भारत और वियतनाम के सहयोग से बनाया गया है। यह फिल्म 12 सितंबर को रिलीज होगी। ﻿दिव्या खोसला कुमार की फिल्म 'एक चतुर नार' और मनोज बाजपेयी की फिल्म 'जुगनुमा' भी 12 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। दीपक डोबरियाल भी इस फिल्म का हिस्सा हैं।

#7 #8 'जॉली LLB 3' और 'निशांची' अक्षय की फिल्म 'जॉली LLB 3' का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला, अमृता राव, हुमा कुरैशी और अन्नू कपूर जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। फिल्म के निर्देशन की कमान सुभाष कपूर ने संभाली है। यह फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों का दरवाजा खटखटाएगी। अनुराग कश्यप की फिल्म 'निशांची' भी 19 सितंबर को रिलीज होगी। इसके जरिए शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के पोते ऐश्वर्य ठाकरे बॉलीवुड में कदम रखेंगे।