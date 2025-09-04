'बागी 4' से दिल दहलाएंगे संजय दत्त, बोले- 26 साल पहले हुआ था ऐसा अनुभव
क्या है खबर?
'बागी' फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त 'बागी 4' को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इसे लेकर इसलिए भी दर्शक उत्साहित हैं, क्योंकि संजय दत्त इसका हिस्सा हैं। वो फिल्म में विलेन बने हैं, जिनकी टाइगर श्रॉफ के साथ जबरदस्त भिड़ंत होने वाली है। फिल्म का ट्रेलर सामने आने के बाद इसकी रिलीज को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई थी। अब संजय ने बताया है कि उन्होंने इस फिल्म के लिए हामी क्यों भरी।
दावा
दर्शकों को हिला देगी संजू बाबा के किरदार की क्रूरता
पिंकविला से संजय बाेले, "बागी 4 में मेरा किरदार बेहद गंभीर और क्रूर है। जब आप सिनेमाघर से बाहर निकलेंगे तो आपको गहरा सदमा लगेगा। जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट सुनी तो इसने मुझे इस कदर प्रभावित किया जैसा मैंने 'वास्तव' के बाद से कभी महसूस नहीं किया था। ऐसा अनुभव किए हुए मुझे काफी समय हो गया है।" बता दें कि 26 साल पहले आई 'वास्तव' ने संजय के स्टारडम को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया था।
तैयारी
संजय ने अपने किरदार के लिए की कड़ी मेहनत
अभिनेता ने कहा, "मैंने फिल्म के लिए अपना वजन बढ़ाया, कठोर प्रशिक्षण लिया और अविश्वसनीय रूप से कड़ी मेहनत की। सच कहूं तो 'बागी 4' ने मुझे सेट पर फिर से एक नए कलाकार जैसा महसूस कराया। साजिद नाडियाडवाला के साथ काम करना हमेशा घर वापस आने जैसा लगता है। 'बागी 4' हम सभी के लिए खास होने वाली है। उम्मीद है दर्शकों को यह फिल्म पसंद आएगी।" बता दें कि 'बागी 4' 5 सितंबर को रिलीज हो रही है।
टकराव
'द बंगाल फाइल्स' के साथ रिलीज होगी 'बागी 4'
उधर टाइगर अपनी हिट फ्रेंचाइजी 'बागी' की चौथी किश्त के साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। तीसरी किश्त के 5 साल बाद 'बागी 4' आ रही है और इस बार एक्शन में कोई कमी नहीं होने वाली है। फिल्म में जबरदस्त खून-खराबा देखने को मिलेगा। 5 सितंबर को विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' भी दर्शकों के बीच आ रही है, जिसमें अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पल्ल्वी जोशी और दर्शन कुमार मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।
आगामी फिल्में
संजय दत्त की आने वाली दूसरी फिल्में
'बागी 4' के बाद भी संजू बाबा के पास ऐसी कई फिल्में हैं, जो सिनेमाघरों में तबाही मचाने के लिए तैयार हैं। रणवीर सिंह अभिनीत 'धुरंधर' में भी उन्हें अहम भूमिका में देखा जाएगा। फिल्म से सामने आए उनके लुक ने इसे लेकर दर्शकों की बेताबी और बढ़ा दी है। इसके अलावा प्रभास की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' भी संजू के खाते से जुड़ी है, वहीं रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' में भी वह अहम भूमिका में हैं।