एआर रहमान ने ली राहत की सांस (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@arrahman)

एआर रहमान को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत, 'वीरा राजा वीरा' गाने का कॉपीराइट मामला रद्द

लेखन दीक्षा शर्मा 01:30 pm Sep 24, 202501:30 pm

क्या है खबर?

मशहूर संगीतकार एआर रहमान और फिल्म निर्माता कंपनी मद्रास टॉकीज को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, अदालत ने उस अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें रहमान के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाते हुए 'पोन्नियिन सेल्वन 2' के गाने 'वीरा राजा वीरा' पर रोक लगाई गई थी। रहमान की अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सी हरि शंकर और ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने यह आदेश जारी किया। आइए पूरा मामला जानें।