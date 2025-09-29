स्पाइडर मैन की सभी फिल्में दोबारा होंगी रिलीज (तस्वीर: एक्स/@SonyPicsIndia)

भारत में दोबारा रिलीज हो रहीं स्पाइडर मैन की सभी फिल्में, जान लीजिए तारीख

लेखन दीक्षा शर्मा 02:12 pm Sep 29, 202502:12 pm

क्या है खबर?

स्पाइडर मैन सीरीज की सभी फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में एक बार फिर दस्तक देने जा रही हैं। सोनी पिक्चर्स ने खुद यह ऐलान किया है। रि-रिलीज का यह सिलसिला इसी साल नवंबर से शुरू होगा और दिसंबर तक चलेगा। सोनी पिक्चर्स ने लिखा, 'पुरानी यादों में खो जाइए। इस नवंबर और दिसंबर में भारतीय सिनेमाघरों में स्पाइडर मैन की सभी फिल्में फिर से रिलीज हो रही हैं। धमाकेदार एक्शन, खलनायकों और यादगार पलों को एक बार फिर से जीएं।'