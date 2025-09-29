भारत में दोबारा रिलीज हो रहीं स्पाइडर मैन की सभी फिल्में, जान लीजिए तारीख
क्या है खबर?
स्पाइडर मैन सीरीज की सभी फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में एक बार फिर दस्तक देने जा रही हैं। सोनी पिक्चर्स ने खुद यह ऐलान किया है। रि-रिलीज का यह सिलसिला इसी साल नवंबर से शुरू होगा और दिसंबर तक चलेगा। सोनी पिक्चर्स ने लिखा, 'पुरानी यादों में खो जाइए। इस नवंबर और दिसंबर में भारतीय सिनेमाघरों में स्पाइडर मैन की सभी फिल्में फिर से रिलीज हो रही हैं। धमाकेदार एक्शन, खलनायकों और यादगार पलों को एक बार फिर से जीएं।'
पोस्ट
कब रिलीज होंगी फिल्में?
निर्माताओं ने स्पाइडर मैन फिल्मों की रिलीज तारीख का भी ऐलान किया है। 14 नवंबर को 'स्पाइडर-मैन', 'स्पाइडर-मैन 2' और 'स्पाइडर-मैन 3' रिलीज होंगी। 'द अमेजिंग स्पाइडर मैन' और 'द अमेजिंग स्पाइडर मैन 2' को 21 नवंबर को दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा 'स्पाइडर-मैन होमकमिंग', 'स्पाइडर-मैन फार फ्रॉम होम' और 'स्पाइडर-मैन नो वे होम' 28 नवंबर को रिलीज होंगी। उधर 5 दिसंबर, 2025 को 'स्पाइडर-वर्स: एनिमेटेड मल्टीवर्स' सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज होने वाली है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्टर
