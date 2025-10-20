ऋषभ शेट्टी की ये 5 फिल्में मचा चुकीं बॉक्स ऑफिस पर तहलका, IMDb रेटिंग भी तगड़ी

जब से ऋषभ शेट्टी की ' कांतारा चैप्टर 1 ' रिलीज हुई है, वो चर्चा में बने हुए हैं और हों भी क्यों न, उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई जाे कर रही है। ऋषभ के दमदार अभिनय से लेकर इसकी कहानी तक ने दर्शकों का ध्यान खींचा है। ऋषभ अब तक कई बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। आइए जानें उनकी उन 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बारे में, जिन्हें इंटरनेट मूवी डाटाबेस (IMDb) पर तगड़ी रेटिंग मिली है।पउ

#1 'तुगलक' ऋषभ फिल्म 'तुगलक' में भले ही छोटी भूमिका में थे, लेकिन अपने छोटे से किरदार में भी वो पर्दे पर अपनी छाप छोड़ गए थे। साल 2012 में ये कन्नड़ फिल्म रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। रक्षित शेट्टी, मेघना गांवकर और अनीशा उमर ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। IMDb पर इस फिल्म को सबसे ज्यादा 8.8 रेटिंग मिली है। यूट्यूब पर आप ये फिल्म देख सकते हैं।

#2 'सरकारि हिरिया प्रथमिका शाले कासरगोडु' ऋषभ की ब्लॉकबस्टर कन्नड़ फिल्म 'सरकारि हिरिया प्रथमिका शाले कासरगोडु' को IMDB से 8.7 रेटिंग मिली है। इस फिल्म में दिखाया गया कि कैसे केरल के एक कन्नड़ माध्यम स्कूल के बच्चों की खुशहाल और शरारत भरी जिंदगी थम गई, जब सरकार ने स्कूल को बंद करने का फैसला किया। फिल्म में ऋषभ का कैमियो था। इसके निर्देशक और लेखक वो ही थे। एयरटेल एक्सस्ट्रीम प्ले और सन NXT पर आप ये फिल्म देख सकते हैं।

#3 'उलिडावारु कंदन्थे' 'उलिडावारु कंदन्थे' में ऋषभ ने रघु की भूमिका निभाकर एक बार फिर दर्शकों को अपना मुरीद बना लिया था। इस गैंगस्टर फिल्म का निर्देशन रक्षित शेट्टी ने किया था। शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई इस फिल्म को बाद में कन्नड़ सिनेमा की कल्ट क्लासिक फिल्म का दर्जा मिला था। IMDb पर इस फिल्म को 8.4 रेटिंग दी गई है। ये फिल्म Sun NXT और MX Player पर देखी जा सकती है।

#4 और #5 'गरुड़ गमन वृषभ वाहन' और 'कांतारा' साल 2021 में रिलीज हुई ऋषभ की फिल्म 'गरुड़ गमन वृषभ वाहन' ने भी बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका मचाया था। राज बी शेट्टी और ऋषभ इस फिल्म में लीड रोल में थे। ये ब्लॉकबस्टर फिल्म यूट्यूब पर मौजूद है। उधर फिल्म 'कांतारा' में अपने उम्दा प्रदर्शन के लिए ऋषभ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था।ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर मौजूद है। इन दोनों फिल्मों को IMDb पर 8.2 रेटिंग मिली है।