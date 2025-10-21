'थामा' फिल्म सिनेमाघरों के बाद किस OTT प्लेटफॉर्म पर दे सकती है दस्तक, यहां जानिए
क्या है खबर?
आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'थामा' का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। दिवाली के मौके पर 21 अक्टूबर को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दकी और परेश रावल भी अहम किरदार में हैं। एक ओर दर्शक फिल्म की दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं, तो दूसरी ओर लोग जानने के लिए उत्सुक हैं कि 'थामा' OTT पर कब दस्तक देगी। आइए जानते हैं।
रिलीज
इस OTT प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे सकती है 'थामा'
आयुष्मान और रश्मिका की फिल्म 'थामा' की OTT रिलीज को लेकर मेकर्स की तरफ से अभी कोई अपडेट सामने नहीं आया है, लेकिन फिल्मीबीट की रिपोर्ट के मुताबिक, 'थामा' प्राइम वीडियो पर दस्तक दे सकती है। हालांकि, रिलीज की तारीख का अभी खुलासा नहीं हुआ है। आमतौर पर देखा जाए तो सिनेमाघरों में रिलीज के करीब 50 दिन बाद फिल्म को OTT पर स्ट्रीम किया जाता है। ऐसे में 'थामा' दिसंबर, 2025 के दूसरे हफ्ते में रिलीज हो सकती है।
थामा
फिल्म के बारे में जानिए
फिल्म 'थामा' की बात करें तो इसे आदित्य सरपोतदार ने निर्देशित किया है, जो मैडॉक फिल्म्स के हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की 5वीं किस्त है। इससे पहले दिनेश विजान और अमर कौशिक 'स्त्री', 'भेड़िया', 'स्त्री 2' और 'मुंज्या' जैसी फिल्में रिलीज कर चुके हैं, जिन्हें दर्शकों ने बेशुमार प्यार दिया है। दिलचस्प बात ये है कि 'थामा' की रिलीज के साथ ही निर्माताओं ने अगली फ्रेंचाइजी फिल्म 'शक्ति शालिनी' की घोषणा भी कर दी है। इस फिल्म में अनीत पड्डा नजर आएंगी।