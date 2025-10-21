'थामा' इस OTT प्लेटफॉर्म पर दे सकती है दस्तक (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@ayushmannk)

'थामा' फिल्म सिनेमाघरों के बाद किस OTT प्लेटफॉर्म पर दे सकती है दस्तक, यहां जानिए

लेखन ज्योति सिंह 03:41 pm Oct 21, 202503:41 pm

क्या है खबर?

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'थामा' का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। दिवाली के मौके पर 21 अक्टूबर को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दकी और परेश रावल भी अहम किरदार में हैं। एक ओर दर्शक फिल्म की दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं, तो दूसरी ओर लोग जानने के लिए उत्सुक हैं कि 'थामा' OTT पर कब दस्तक देगी। आइए जानते हैं।