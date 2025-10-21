फरहाना भट्‌ट और नेहल चुडासमा की टूटेगी दोस्ती!

लेखन ज्योति सिंह 02:10 pm Oct 21, 202502:10 pm

क्या है खबर?

'बिग बॉस 19' दिन पर दिन काफी दिलचस्प होता जा रहा है। आधा सीजन पूरा करने के बाद घरवालों के समीकरण बदलने लग गए हैं। नेहल चुडासमा और फरहाना भट्‌ट की दोस्ती काफी समय से घर में देखने को मिल रही है, लेकिन अब लगता है कि उनकी दोस्ती में दरार आने वाली है। जाहिर है कि बसीर अली के साथ नेहल की दोस्ती बढ़ती नजर आ रही है। दोनों की नजदीकियों पर अब फरहाना ने प्रतिक्रिया दी है।