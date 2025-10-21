LOADING...
'बिग बॉस 19': फरहाना भट्‌ट और नेहल चुडासमा की टूटेगी दोस्ती, बसीर अली बनेंगे वजह
लेखन ज्योति सिंह
Oct 21, 2025
02:10 pm
क्या है खबर?

'बिग बॉस 19' दिन पर दिन काफी दिलचस्प होता जा रहा है। आधा सीजन पूरा करने के बाद घरवालों के समीकरण बदलने लग गए हैं। नेहल चुडासमा और फरहाना भट्‌ट की दोस्ती काफी समय से घर में देखने को मिल रही है, लेकिन अब लगता है कि उनकी दोस्ती में दरार आने वाली है। जाहिर है कि बसीर अली के साथ नेहल की दोस्ती बढ़ती नजर आ रही है। दोनों की नजदीकियों पर अब फरहाना ने प्रतिक्रिया दी है।

प्रतिक्रिया

फरहाना ने नेहल और बसीर के लिए कही ये बात

निर्माताओं ने 'बिग बॉस 19' के आगामी एपिसोड का प्रोमो जारी किया है, जिसमें नेहल और बसीर के बीच नजदीकियां साफ देखी जा सकती हैं। कुनिका कहती हैं, "मैं आप लोगों से कह रही हूं, इस पल का आनंद लो।" फिर गौरव खन्ना, फरहाना से कहते हैं कि उन्हें बसीर के साथ दिखावा जारी रखना चाहिए था, जिससे घर की चीजें थोड़ी बदलत सकती थीं। इस पर फरहाना कहती हैं, "मुझे सर्वाइवल के लिए लव एंगल खेलने की जरूरत नहीं।"

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो

दरार

बसीर के साथ जुड़ रहा था नाम

'बिग बॉस 19' के शुरुआती दिनों से लोग फरहाला और बसीर का नाम आपस में जोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर दोनों का हैशटैग '#बहाना' भी काफी ट्रेंड होता है, लेकिन नेहल के बीच में आने से ये कहानी शुरू होने से पहले खत्म होने की कगार पर आ गई है। दूसरी ओर नेहल और फरहाना की दोस्ती में दरार भी देखी जा सकती है। बता दें कि इस हफ्ते नेहल, बसीर, गौरव और प्रणित मोरे नॉमिनेट हैं।