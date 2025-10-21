'शक्ति शालिनी' में अनीत पड्‌डा को लेकर आया अपडेट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@aneetpadda_)

'शक्ति शालिनी' में अनीत पड्‌डा होंगी या नहीं? 'थामा' रिलीज होते ही सामने आई ये जानकारी

लेखन ज्योति सिंह 09:52 am Oct 21, 202509:52 am

क्या है खबर?

मैडॉक फिल्म्स हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स के तहत पिछले कई साल से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। इस यूनिवर्स का हिस्सा आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना भी बन चुके हैं। दोनों की फिल्म 'थामा' दिवाली के मौके पर 21 अक्टूबर को सिनेमाघराें में रिलीज हो चुकी है। इसी के साथ ये जानकारी भी सामने आ गई है कि 'सैयारा' अभिनेत्री अनीत पड्‌डा दिनेश विजान की अगली फिल्म 'शक्ति शालिनी' का हिस्सा होंगी या नहीं। आइए जानते हैं क्या जानकारी मिली है।