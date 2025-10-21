'शक्ति शालिनी' में अनीत पड्डा होंगी या नहीं? 'थामा' रिलीज होते ही सामने आई ये जानकारी
क्या है खबर?
मैडॉक फिल्म्स हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स के तहत पिछले कई साल से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। इस यूनिवर्स का हिस्सा आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना भी बन चुके हैं। दोनों की फिल्म 'थामा' दिवाली के मौके पर 21 अक्टूबर को सिनेमाघराें में रिलीज हो चुकी है। इसी के साथ ये जानकारी भी सामने आ गई है कि 'सैयारा' अभिनेत्री अनीत पड्डा दिनेश विजान की अगली फिल्म 'शक्ति शालिनी' का हिस्सा होंगी या नहीं। आइए जानते हैं क्या जानकारी मिली है।
पुष्टि
क्या अनीत बन गईं हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा?
पिछले काफी वक्त से चर्चा थी कि अनीत ने फिल्म 'शक्ति शालिनी' से कियारा आडवाणी को रिप्लेस कर दिया है। 'थामा' की रिलीज के साथ ही निर्माताओं ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अनीत का नाम 'शक्ति शालिनी' में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर जारी किया गया है। फिल्म अगले साल 24 दिसंबर को रिलीज होगी। इस वीडियो ने प्रशंसकों को काफी उत्साहित कर दिया है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
Aneet Padda officially enters her era.— 𝙁𝘼𝙍𝙄𝙃𝘼 🌵 (@aneetfied) October 21, 2025
I'm getting goosebumps. 😭
The protector
The destroyer
The MOTHER OF ALL#AneetPadda in #ShaktiShalini pic.twitter.com/vr1mah13zW
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
The most awaited announcement is finally here. Aneet Padda as Shakti Shalini 😭❤️#Thamma pic.twitter.com/iQRryCjReZ— Shakti Shalini (@saiyaaratu) October 21, 2025