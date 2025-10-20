निर्देशक अयान मुखर्जी ने छोड़ी 'धूम 4', इस फिल्म की तैयारी में जुटे

एक सूत्र ने बॉलीवुड हंगामा को बताया, "अयान बस श्रीधर राघवन द्वारा कागज पर लिखी बातों पर अमल कर रहे थे और पटकथा और स्क्रीनप्ले पर उनका ज्यादा दखल नहीं था। वह केवल अमल के एक और सफर पर नहीं जाना चाहते, क्योंकि वह एक जुनूनी फिल्म निर्माता हैं, जो केवल लिखित सामग्री पर काम करना पसंद करते हैं और जो लिखा गया है, उससे ज्यादा पर्दे पर उतारना चाहते हैं।"

आगामी फिल्म

'ब्रह्मास्त्र 2' की तैयारियों में लगे अयान

सूत्र ने बताया कि 'धूम 4' से पीछे हटने का फैसला चोपड़ा और रणबीर कपूर के साथ हुई बातचीत के बाद लिया गया। उन्होंने कहा, "चोपड़ा और कपूर दोनों ने अयान के दृष्टिकोण को समझा और सही समय पर अलग हो गए। अयान अब 'ब्रह्मास्त्र 2' पर काम कर रहे हैं और 2026 में फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। लेखन का काम पूरा हो चुका है।" इस बीच, चोपड़ा 'धूम 4' के लिए अन्य निर्देशकों पर विचार कर रहे हैं।