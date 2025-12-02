अवनीत कौर और शांतनु माहेश्वरी की 'लव इन वियतनाम' भारत के बाद कोरिया में होगी रिलीज

'लव इन वियतनाम' कोरिया में होगी रिलीज

क्या है खबर?

अवनीत कौर और शांतनु माहेश्वरी की फिल्म 'लव इन वियतनाम' सितंबर, 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। करीब 4 महीने बाद इस फिल्म को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। भारत के बाद, फिल्म सीधे कोरिया के सिनेमाघरों का रुख करने के लिए तैयार है। निर्माताओं ने इस खुशखबरी के साथ 'लव इन वियतनाम' की रिलीज तारीख का ऐलान भी कर दिया है। अवनीत और शांतनु ने कोरिया में फिल्म की रिलीज को लेकर अपनी खुशी जाहिर की है।