अवनीत कौर और शांतनु माहेश्वरी की 'लव इन वियतनाम' भारत के बाद कोरिया में होगी रिलीज
क्या है खबर?
अवनीत कौर और शांतनु माहेश्वरी की फिल्म 'लव इन वियतनाम' सितंबर, 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। करीब 4 महीने बाद इस फिल्म को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। भारत के बाद, फिल्म सीधे कोरिया के सिनेमाघरों का रुख करने के लिए तैयार है। निर्माताओं ने इस खुशखबरी के साथ 'लव इन वियतनाम' की रिलीज तारीख का ऐलान भी कर दिया है। अवनीत और शांतनु ने कोरिया में फिल्म की रिलीज को लेकर अपनी खुशी जाहिर की है।
रिलीज
इस दिन कोरिया में रिलीज होगी फिल्म
राहत शाह काजमी के निर्देशन में बनी फिल्म 'लव इन वियतनाम' भारत में 12 सितंबर को रिलीज हुई थी। अब कोरिया में इसे 8 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा। फिल्म की कहानी सबाहतिन अली की सबसे ज्यादा बिकने वाली चर्चित उपन्यास 'मैडोना इन अ फर कोट' से प्रेरित है। इस फिल्म के जरिए भारत और वियतनाम के बीच में पहला सहयोग देखने को मिला है। अवनीत और शांतनु के साथ इसमें कोरियाई गायिका पार्क सिया भी मुख्य किरदार में हैं।
खुशी
अवनीत ने जाहिर की खुशी
उधर, 'लव इन वियतनाम' की कोरिया रिलीज पर अवनीत ने खुशी जताई है। अभिनेत्री ने कहा कि उन्हें जानकर अच्छा लगा कि उनकी फिल्म को कोरियाई दर्शक इतना ज्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने आगे कहा, "मैं चाहती हूं कि जब फिल्म रिलीज हो तो मैं वहां मौजूद रहूं। हमारी कहानी को दुनिया में जगह देने के लिए उन्हें धन्यवाद दे सकूं।" बता दें कि राज बब्बर, गुलशन ग्रोवर और फरीदा जलाल भी इस फिल्म का हिस्सा हैं।