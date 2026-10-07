इस दिन सिनेमाघरों में आएगी 'एवेंजर्स: डूम्सडे'

'एवेंजर्स: डूम्सडे' का रिलीज से पहले दुनियाभर में जलवा, प्री-सेल्स में रिकॉर्ड तोड़ बिके टिकट

लेखन ज्योति सिंह 04:52 pm Oct 07, 202604:52 pm

क्या है खबर?

मार्वल की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' के लिए दर्शकों का उत्साह चरम पर है। इसी का नतीजा है कि इस सुपरहीरो एक्शन एडवेंचर ने रिलीज से पहले अपनी ग्लोबल प्री-सेल्स में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कर दिखाया है। फिल्म ने 10 करोड़ डॉलर (800 करोड़ से ज्यादा) से ज्यादा टिकटों की बिक्री कर ली है। जो और एंथनी रूसो के निर्देशन में बनी फिल्म के लिए एडवांस टिकटों की बुकिंग इस साल जुलाई में शुरू हुई थी।