'एवेंजर्स: डूम्सडे' की नई झलक ने बढ़ाया रोमांच, डॉक्टर डूम का खौफ और डेडपूल की आवाज ने चौंकाया

वीडियो में दिखाया गया कि डॉक्टर डूम एक सुनहरे सिंहासन पर बैठे हैं, जिसके चारों ओर हरी ऊर्जा का घेरा है। सू स्टॉर्म बताती हैं कि कैसे वह बुराई के रास्ते पर चले गए थे।

इसी फुटेज में मैग्नेटो और चार्ल्स जैवियर को हारते हुए भी दिखाया गया। थॉर ने डूम से लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। एक पल में, डूम ने जमीन से सेंटिनल्स को खड़ा कर दिया और कहा, 'हेल आंसर्स टू मी।'