'एवेंजर्स: डूम्सडे' की नई झलक ने बढ़ाया रोमांच, डॉक्टर डूम का खौफ और डेडपूल की आवाज ने चौंकाया
मार्बल ने सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में अपने फैंस को 'एवेंजर्स: डूम्सडे' का एक और एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाया। मार्बल के बॉस केविन फाइगी और निर्देशक जो और एंथोनी रूसो ने मिलकर इसका अनावरण किया।
इस खास कार्यक्रम में कई बड़े सितारे मौजूद थे, लेकिन महफिल की असली रौनक तब आई जब डेडपूल की कॉस्ट्यूम में एक शख्स सामने आया। उसकी आवाज मशहूर अभिनेता रयान रेनॉल्ड्स से बिल्कुल मिलती-जुलती लग रही थी।
वीडियो में क्या दिखाया गया?
वीडियो में दिखाया गया कि डॉक्टर डूम एक सुनहरे सिंहासन पर बैठे हैं, जिसके चारों ओर हरी ऊर्जा का घेरा है। सू स्टॉर्म बताती हैं कि कैसे वह बुराई के रास्ते पर चले गए थे।
इसी फुटेज में मैग्नेटो और चार्ल्स जैवियर को हारते हुए भी दिखाया गया। थॉर ने डूम से लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। एक पल में, डूम ने जमीन से सेंटिनल्स को खड़ा कर दिया और कहा, 'हेल आंसर्स टू मी।'
'एवेंजर्स: डूम्सडे' कब होगी रिलीज?
'एवेंजर्स: डूम्सडे' 18 दिसंबर, 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस इवांस, फ्लोरेंस प्यू और इयान मैककेलन जैसे कई बड़े कलाकार नजर आएंगे।
निर्देशक जो और एंथोनी रूसो ने बताया कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन उन्होंने कुछ अतिरिक्त दृश्य की संभावना से भी इनकार नहीं किया है। इस बात ने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या डेडपूल वाकई में इस फिल्म का हिस्सा होगा।