'हैप्पी पटेल' का ट्रेलर जारी, वीर दास-माेना सिंह नहीं; आमिर खान लूट ले गए बाजी

रिलीज

जनवरी, 2026 को रिलीज हो रही 'हैप्पी पटेल'

'हैप्पी पटेल' का ट्रेलर 2 मिनट 38 सेकंड का है जिसमें कॉमेडियन वीर का अलग अंदाज देखने को मिला है। मोना सिंह और इमरान खान भी अपने अभिनय से दर्शकों को लुभाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन बाजी तो आखिर में आमिर लूटकर ले गए हैं। उनका कैमियो इस पूरे ट्रेलर में जान डालने का काम कर रहा है। आमिर की 'हैप्पी पटेल' 16 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार है।