'हैप्पी पटेल' का ट्रेलर जारी, वीर दास-माेना सिंह नहीं; आमिर खान लूट ले गए बाजी

लेखन ज्योति सिंह
Dec 19, 2025
12:57 pm
क्या है खबर?

आमिर खान के प्रोडक्शन के तहत बनी जासूसी कॉमेडी फिल्म 'हैप्पी पटेल' काफी समय से चर्चा में थी। ज्यादा इंतजार न कराते हुए निर्माताओं ने ट्रेलर जारी कर दिया है जिसने आते ही लोगों का ध्यान खींच लिया। फिल्म में, कॉमेडियन वीर दास शेफ की भूमिका में हैं, लेकिन उनका साइड बिजनेस एक एजेंट का है। फिल्म का निर्देशन भी उन्होंने, कवि शास्त्री के साथ मिलकर किया है। इसके अलावा, निर्माता और लेखन के काम में भी योगदान दिया है।

रिलीज

जनवरी, 2026 को रिलीज हो रही 'हैप्पी पटेल'

'हैप्पी पटेल' का ट्रेलर 2 मिनट 38 सेकंड का है जिसमें कॉमेडियन वीर का अलग अंदाज देखने को मिला है। मोना सिंह और इमरान खान भी अपने अभिनय से दर्शकों को लुभाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन बाजी तो आखिर में आमिर लूटकर ले गए हैं। उनका कैमियो इस पूरे ट्रेलर में जान डालने का काम कर रहा है। आमिर की 'हैप्पी पटेल' 16 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए ट्रेलर

