'अवतार: फायर एंड एश' रिलीज से पहले हुई लीक, क्या पड़ेगा कमाई पर असर?

'अवतार: फायर एंड एश' रिलीज से पहले हुई लीक, क्या पड़ेगा कमाई पर असर?
क्या है खबर?
जेम्स कैमरून की 'अवतार: फायर एंड एश' रिलीज होने के लिए कमर कस चुकी है। सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर लोगों का खुमार साफतौर पर देखा जा सकता है। इसी से पता चलता है कि यह रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छा जाएगी। इस बीच, चौंकाने वाली खबर ये है कि 'अवतार: फायर एंड एश' कथित तौर पर ऑनलाइन लीक हो गई है। फिल्म से जुड़े कुछ दृश्यों को पायरेसी वेबसाइटों पर अपलोड किया जा रहा है।
दावा
मोबाइल से शूट किए जाने का दावा
ई-टाइम्स ने सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट के हवाले से बताया है कि 'अवतार: फायर एंड एश' के कुछ दृश्यों को मोबाइल से शूट किया गया है। उपयोगकर्ताओं का दावा है कि फिल्म के स्पेशल स्क्रीनिंग और प्रिव्यू शोज के जरिए दृश्यों की रिकॉर्डिंग की गई। बाद में इन्हें लीक किया गया है। यह कथित मामला फिल्म की रिलीज से एक दिन पहले आया है जिसपर फिलहाल, स्टूडियो की ओर से अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
People experiencing Avatar: Fire and Ash in theatres are actually watching this leaked version. Even then, the visuals look stunning — the theatrical experience is going to be on a whole different level. pic.twitter.com/p49TKd5JFB— Harish M K (@HMK2K4) December 18, 2025
असर
'अवतार: फायर एंड एश' लीक होने से असर
ट्रेड पंडितों की मानें तो 'अवतार: फायर एंड एश' के लीक होने से फिल्म की कमाई पर खास असर नहीं पड़ेगा। हालांकि यह चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार फिल्म और ट्रेलर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में, आगामी फिल्म 'एवेंजर्स डूम्सडे' और 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का ट्रेलर लीक मामला सामने आया था। 'अवतार: फायर एंड एश' 19 दिसंबर को दुनियाभर में रिलीज होने के लिए तैयार है।