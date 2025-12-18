'अवतार: फायर एंड एश' रिलीज से पहले लीक

'अवतार: फायर एंड एश' रिलीज से पहले हुई लीक, क्या पड़ेगा कमाई पर असर?

लेखन ज्योति सिंह 05:22 pm Dec 18, 202505:22 pm

क्या है खबर?

जेम्स कैमरून की 'अवतार: फायर एंड एश' रिलीज होने के लिए कमर कस चुकी है। सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर लोगों का खुमार साफतौर पर देखा जा सकता है। इसी से पता चलता है कि यह रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छा जाएगी। इस बीच, चौंकाने वाली खबर ये है कि 'अवतार: फायर एंड एश' कथित तौर पर ऑनलाइन लीक हो गई है। फिल्म से जुड़े कुछ दृश्यों को पायरेसी वेबसाइटों पर अपलोड किया जा रहा है।