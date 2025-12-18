अजित कुमार की नई फिल्म पर अपडेट

अजित कुमार फिल्मी पर्दे पर दिखाएंगे कार रेसिंग का जलवा, खुश कर देगी ये खबर

लेखन ज्योति सिंह 05:20 pm Dec 18, 202505:20 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार अजित कुमार अपने अभिनय के साथ-साथ कार रेसिंग जुनून के लिए भी जाने जाते हैं। उनके इसी जुनून को फिल्मी पर्दे पर उतारने की तैयारी की गई है। इस बात की पुष्टि आधिकारिक तौर पर हुई है। फिल्म निर्माता ए.एल. विजय ने बताया है कि उन्होंने इस परियोजना को साकार करने की दिशा में कदम उठा लिया है। अजित को हाल ही में, एशियन ले मैन्स सीरीज में अपने जुनून का प्रदर्शन करते हुए देखा गया है।