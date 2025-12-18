अजित कुमार फिल्मी पर्दे पर दिखाएंगे कार रेसिंग का जलवा, खुश कर देगी ये खबर
क्या है खबर?
सुपरस्टार अजित कुमार अपने अभिनय के साथ-साथ कार रेसिंग जुनून के लिए भी जाने जाते हैं। उनके इसी जुनून को फिल्मी पर्दे पर उतारने की तैयारी की गई है। इस बात की पुष्टि आधिकारिक तौर पर हुई है। फिल्म निर्माता ए.एल. विजय ने बताया है कि उन्होंने इस परियोजना को साकार करने की दिशा में कदम उठा लिया है। अजित को हाल ही में, एशियन ले मैन्स सीरीज में अपने जुनून का प्रदर्शन करते हुए देखा गया है।
बयान
विजय ने अजित के जुनून पर बात की
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, फिल्म निर्माता ने, अजित के कार रेसिंग जुनून पर कहा, "उन्हें लाइव देखने के बाद, उनके प्रति मेरा सम्मान और बढ़ गया है। अजित सर, इस खेल को बहुत कुछ दे रहे हैं। वह भारत में मोटर स्पोर्ट्स के एक आइकॉन बनने जा रहे हैं। वह एक ट्रेंडसेटर हैं।" विजय ने बातचीत में यह तो स्पष्ट नहीं किया कि उनकी आगामी परियोजना फीचर फिल्म होगी या डॉक्यूमेंट्री, लेकिन वह इसकी शूटिंग शुरू कर रहे हैं।
करियर
अजित के कार रेसिंग के बारे में
फिल्मों में जबरदस्त एक्शन करने वाले अजित को मोटर स्पोर्ट्स का बचपन से शौक रहा है। 2000 के दशक में, उन्होंने अभिनय से ब्रेक लेकर पूरा ध्यान इस पर केंद्रित किया और कई उपलब्धियां भी हासिल की। उन्होंने 4H दुबई, 2025 की 991 श्रेणी में तीसरा स्थान हासिल किया था। इसके लिए उन्हें 'स्पिरिट ऑफ द रेस' का पुरस्कार भी दिया गया। अजित की खुद की रेसिंग टीम भी है, जिसका नाम 'अजित कुमार रेसिंग' है।