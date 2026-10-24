इमरान खान से अलग नहीं होना चाहती थीं अवंतिका मलिक

इमरान खान ने तोड़ी थी शादी, अवंतिका मलिक का खुलासा- मैं ऐसा कभी नहीं करती

लेखन नेहा शर्मा 11:01 am Oct 24, 202611:01 am

क्या है खबर?

अभिनेता इमरान खान से तलाक के वर्षों बाद उनकी पूर्व पत्नी अवंतिका मलिक ने अपने 18 साल लंबे रिश्ते के अंत पर खुलकर बात की है। उन्होंने खुलासा किया कि इमरान ने ही सबसे पहले अलग होने का सुझाव दिया था। 6 महीने अलग रहने के बाद दोनों ने तलाक ले लिया। अवंतिका ने स्वीकार किया कि रिश्ते के ढलते दौर में वे दोनों एक-दूसरे के प्रति 'अन्यायपूर्ण' हो गए थे। हालांकि वो इस रिश्ते को असफलता नहीं मानती हैं।