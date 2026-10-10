CJP प्रदर्शन में पहुंचे इमरान खान समेत 400 प्रदर्शनकारी मुंबई पुलिस की हिरासत में

हिरासत में लिए जाने के बाद इमरान ने पुलिस वैन से अपनी सेल्फी इंस्टाग्राम पर शेयर कर लिखा, 'शायद मैं लॉन्ग ड्राइव पर जा रहा हूं।'

उधर मुंबई पुलिस का कहना है कि CJP के समर्थन में इस प्रदर्शन के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई थी और बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेशानुसार प्रदर्शन केवल आजाद मैदान में ही हो सकते हैं, वहीं CJP कार्यकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने पुलिस को ईमेल भेजा था, जिसका कोई जवाब नहीं मिला।